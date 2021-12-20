https://tr.sputniknews.com/20211220/dolartl-haftaya-yeni-rekorla-basladi-1051923526.html

Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı

Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi. Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 08.50 itibariyle... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T08:40+0300

2021-12-20T08:40+0300

2021-12-20T09:05+0300

ekonomi

euro

dolar

dolar/tl

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Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde günlük yüzde 5'i aşan yükselişle 17.25'in üzerini gördü. Euro ise, 19.34 TL seviyesinden işlem görüyor.Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar son müdahalenin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti.Altın fiyatları da yükselişteAltın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1003 lirayla tarihi zirvesini gördü.Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.

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