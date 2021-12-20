Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211220/dolartl-haftaya-yeni-rekorla-basladi-1051923526.html
Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı
Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi. Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 08.50 itibariyle... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T08:40+0300
2021-12-20T09:05+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_0ad134aeef12257437f78edbf06f5977.jpg
Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde günlük yüzde 5'i aşan yükselişle 17.25'in üzerini gördü. Euro ise, 19.34 TL seviyesinden işlem görüyor.Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar son müdahalenin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti.Altın fiyatları da yükselişteAltın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1003 lirayla tarihi zirvesini gördü.Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_92:0:909:613_1920x0_80_0_0_c04bcffe7bf908639820afd9ae0d95b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
euro, dolar, dolar/tl

Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı

08:40 20.12.2021 (güncellendi: 09:05 20.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi. Euro ve doların ardından gram altın da yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 08.50 itibariyle 1000 lira oldu.
Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde günlük yüzde 5'i aşan yükselişle 17.25'in üzerini gördü. Euro ise, 19.34 TL seviyesinden işlem görüyor.
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.
Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar son müdahalenin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti.

Altın fiyatları da yükselişte

Altın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.
Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1003 lirayla tarihi zirvesini gördü.
Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.
Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:56WhatsApp'tan yeni özellik: Grup yöneticileri mesaj silebilecek
08:55'Tesla bebek' doğdu: Trafikte kalan anne, bebeğini otomatik pilotta giderken doğurdu
08:53Barlas'tan Bakan Nebati'nin sözlerine gönderme: Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değil
08:52Hürriyet yazarı Selvi: Cuma gününden itibaren örgütlü kesimler tarafından dezenformasyon yapılıyor
08:51Araç satacaklara 'yükselişlere aldanmayın' uyarısı
08:49TBMM’den çift su hazneli klozet önerisi
08:46Türk yazılımcı 'Iron Man' kostümü için koluna çip yerleştirdi
08:40Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı
08:31Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
08:08Kabine bugün toplanıyor
07:50ABD'de 2 senatörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
07:23Tapınakta linç: Hindistan'da 2 kişi dövülerek öldürüldü
07:08Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması
06:54Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek
06:38Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum
06:25Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı
05:48Pakistan'dan 'harekete geçilmezse Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir' uyarısı
05:21Rusya Dışişleri Bakanlığı: ‘Açık kapı’ politikası NATO’nun çıkarlarına ters
05:07Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Ben de yaptım, ateş açtım
04:57Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi