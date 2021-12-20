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https://tr.sputniknews.com/20211220/dunya-kulupler-sampiyonu-olan-vakifbank-basin-toplantisi-duzenliyor-1051941980.html
Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor
Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:26+0300
2021-12-20T16:26+0300
2021-12-20T16:48+0300
spor
vakıfbank
vakıfbank kadın voleybol takımı
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Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank ekibi onuruna düzenlenen törende, kulüp oyuncuları teker teker isimleri anılarak sahneye çağrıldı.Kulübün genel menajeri Neslihan Demir, "Çok mutluyuz. Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyoruz" dedi.VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak ise "Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise tüm ekibe, yönetim kurulu üyelerine ve federasyona tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.
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vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı
Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor 16:26 20.12.2021 (güncellendi: 16:48 20.12.2021) Ayrıntılar geliyor
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor.
Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank ekibi onuruna düzenlenen törende, kulüp oyuncuları teker teker isimleri anılarak sahneye çağrıldı.
Kulübün genel menajeri Neslihan Demir, "Çok mutluyuz. Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyoruz" dedi.
VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak ise
"Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise tüm ekibe, yönetim kurulu üyelerine ve federasyona tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.