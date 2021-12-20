https://tr.sputniknews.com/20211220/dunya-kulupler-sampiyonu-olan-vakifbank-basin-toplantisi-duzenliyor-1051941980.html

Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor

Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu olan VakıfBank, basın toplantısı düzenliyor. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:26+0300

2021-12-20T16:26+0300

2021-12-20T16:48+0300

spor

vakıfbank

vakıfbank kadın voleybol takımı

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Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank ekibi onuruna düzenlenen törende, kulüp oyuncuları teker teker isimleri anılarak sahneye çağrıldı.Kulübün genel menajeri Neslihan Demir, "Çok mutluyuz. Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyoruz" dedi.VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak ise "Sezonu 5 kupayla tamamlamak istiyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise tüm ekibe, yönetim kurulu üyelerine ve federasyona tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

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2021

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vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı