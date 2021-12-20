https://tr.sputniknews.com/20211220/edirnede-uluslararasi-3ncu-balkan-muzik-festivali-candan-ercetin-ile-sona-erdi-1051920982.html

Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi

Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi

Edirne'de düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali, Sanatçı Candan Erçetin ve Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sahne almasıyla sona erdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

konser

candan erçetin

balkan

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Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Balkan Müzik Festivali'nin son gününde sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.Kendisini Edirneli olarak gördüğünü ve kente yabancı olmadığını söyleyen Sanatçı Erçetin, ailesinin yıllarca Edirne'de Fatih Mahallesi Binevler sitelerinde oturması nedeniyle burayı çok sevdiğini dile getirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından kongre merkezine alındı. Salona sığmayan katılımcılar sergi alanında kurulan ekrandan konseri takip etti. Sahnede müzikseverlerle bir araya gelen Candan Erçetin, Edirne'ye 800 kişilik salon gerektiğini vurguladı.Candan Erçetin, 'Bülbülüm Altın kafeste ', 'Sevdim sevilmedim', 'vay benim halime', 'gamsız hayat', 'elbette', 'deryalar, 'yüksek yüksek tepelere', 'sallasana sallasana mendilini', kızılcıklar oldu mu, 'Vardar Ovası' gibi şarkılarını seslendirdikten sonra 9/8'lik Trakya oyun havalarıyla balkan ve göçmen şarkılarına da yer verdi.Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı müzikteki kariyerini Trakya halkına borçlu olduğunu ifade ederek, mesleğinin dışında da bir şeyler yapmak için doğup büyüdüğü topraklara geldiğini ifade etti

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konser, candan erçetin, balkan