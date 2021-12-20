Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211220/edirnede-uluslararasi-3ncu-balkan-muzik-festivali-candan-ercetin-ile-sona-erdi-1051920982.html
Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi
Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi
Edirne'de düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali, Sanatçı Candan Erçetin ve Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sahne almasıyla sona erdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T03:37+0300
2021-12-20T03:45+0300
yaşam
konser
candan erçetin
balkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051920957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_71d3652759f439d8874bd3f6291352c0.jpg
Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Balkan Müzik Festivali'nin son gününde sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.Kendisini Edirneli olarak gördüğünü ve kente yabancı olmadığını söyleyen Sanatçı Erçetin, ailesinin yıllarca Edirne'de Fatih Mahallesi Binevler sitelerinde oturması nedeniyle burayı çok sevdiğini dile getirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından kongre merkezine alındı. Salona sığmayan katılımcılar sergi alanında kurulan ekrandan konseri takip etti. Sahnede müzikseverlerle bir araya gelen Candan Erçetin, Edirne'ye 800 kişilik salon gerektiğini vurguladı.Candan Erçetin, 'Bülbülüm Altın kafeste ', 'Sevdim sevilmedim', 'vay benim halime', 'gamsız hayat', 'elbette', 'deryalar, 'yüksek yüksek tepelere', 'sallasana sallasana mendilini', kızılcıklar oldu mu, 'Vardar Ovası' gibi şarkılarını seslendirdikten sonra 9/8'lik Trakya oyun havalarıyla balkan ve göçmen şarkılarına da yer verdi.Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı müzikteki kariyerini Trakya halkına borçlu olduğunu ifade ederek, mesleğinin dışında da bir şeyler yapmak için doğup büyüdüğü topraklara geldiğini ifade etti
balkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051920957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2bd9bc0892cda9c36767eeed62bd852.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konser, candan erçetin, balkan

Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi

03:37 20.12.2021 (güncellendi: 03:45 20.12.2021)
© İHACandan Erçetin konser
Candan Erçetin konser - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
Abone ol
Edirne'de düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali, Sanatçı Candan Erçetin ve Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın sahne almasıyla sona erdi.
Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Balkan Müzik Festivali'nin son gününde sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.
Kendisini Edirneli olarak gördüğünü ve kente yabancı olmadığını söyleyen Sanatçı Erçetin, ailesinin yıllarca Edirne'de Fatih Mahallesi Binevler sitelerinde oturması nedeniyle burayı çok sevdiğini dile getirdi.
Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından kongre merkezine alındı. Salona sığmayan katılımcılar sergi alanında kurulan ekrandan konseri takip etti. Sahnede müzikseverlerle bir araya gelen Candan Erçetin, Edirne'ye 800 kişilik salon gerektiğini vurguladı.
Candan Erçetin, 'Bülbülüm Altın kafeste ', 'Sevdim sevilmedim', 'vay benim halime', 'gamsız hayat', 'elbette', 'deryalar, 'yüksek yüksek tepelere', 'sallasana sallasana mendilini', kızılcıklar oldu mu, 'Vardar Ovası' gibi şarkılarını seslendirdikten sonra 9/8'lik Trakya oyun havalarıyla balkan ve göçmen şarkılarına da yer verdi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı müzikteki kariyerini Trakya halkına borçlu olduğunu ifade ederek, mesleğinin dışında da bir şeyler yapmak için doğup büyüdüğü topraklara geldiğini ifade etti
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:12Hindistan'da Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü
03:37Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi
03:22İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen yakalandı
03:09Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı
02:46Fatih Terim: Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla
02:28Kahramanmaraş'taki fabrika yangını kontrol altına alındı
02:11Teksas eyaleti, ABD federal hükümetinden bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor
02:09Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
01:56Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı
01:35Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi
01:18Bakan Koca açıkladı: 'Yeni deliller üzerine yakalanarak, gözaltına alındı'
00:56Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan elektrik şirketi ekibi kurtarıldı
00:44İngiltere'deki Wembley Stadı, koronavirüs aşı merkezine dönüştürüldü
00:20Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 169'a yükseldi
00:08Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
DünHülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız
DünMÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'
DünDüğünde damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
Dünİmamoğlu: İBB bütçesine yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
DünYoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilde eğitime bir gün ara verildi