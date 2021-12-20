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EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi
EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi
EPDK, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zamların geri alındığını açıkladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T23:31+0300
2021-12-20T23:39+0300
akaryakıt
zam
ekonomi
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
iptal
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.
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akaryakıt, zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), iptal

EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi

23:31 20.12.2021 (güncellendi: 23:39 20.12.2021)
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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EPDK, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zamların geri alındığını açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.
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