https://tr.sputniknews.com/20211220/epdk-akaryakit-zamlari-durduruldu-1051955582.html

EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi

EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi

EPDK, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zamların geri alındığını açıkladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T23:31+0300

2021-12-20T23:31+0300

2021-12-20T23:39+0300

akaryakıt

zam

ekonomi

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

iptal

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

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akaryakıt, zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), iptal