EPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.
EPDK, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zamların geri alındığını açıkladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.