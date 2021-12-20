https://tr.sputniknews.com/20211220/eski-ukrayna-lideri-porosenkoya-vatana-ihanet-suclamasi-1051947540.html

Eski Ukrayna lideri Poroşenko’ya ‘vatana ihanet’ suçlaması

Eski Ukrayna lideri Poroşenko’ya ‘vatana ihanet’ suçlaması

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun Donbass’tan yaılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak vatana ihanet etmekle suçlandığı bildirildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:48+0300

2021-12-20T18:48+0300

2021-12-20T18:48+0300

dünya

ukrayna

pyotr poroşenko

soruşturma

vatana ihanet

savcılık

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun başında bulunduğu Avrupa Dayanışması partisinin seçim ofisi başkanı Aleksandr Turçinov, Poroşenko’nun Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak vatana ihanet etmekle suçlandığını belirtti.Basın açıklamasında gazetecilere konuşan Turçinov, “Bugün hükümet yanlısı güvenlik görevlileri, bağımlı ve kontrollü insanlar (Poroşenko’nun) bu uydurma davaya dahil olmaktan şüphelenildiğini söylüyor. Bu, son iki yılda Ukrayna’yı yöneten (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve ekibinin ülkenin enerji güvenliğini tamamen yok etmiş olduğu dikkate alındığında oldukça kinik görünüyor” ifadelerini paylaştı.Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın iddia belgesini bizzat imzalamadığına, bunu onun yerine yardımcısı yaptığına dikkat çeken Turçinov, sıradaki ‘güç şovunun’ ve Poroşenko aleyhindeki davanın ‘rakiplerle siyasi mücadelenin bir parçası’ olduğunu ve 'komediye dönüşeceğini’ ifade etti.‘Suçlamalara rağmen Poroşenko Ukrayna’ya dönecek’Yöneltilen ‘vatana ihanet’ suçlamalarına rağmen Poroşenko’nun yurtdışındaki çalışma gezisinden sonra Ukrayna'ya döneceğini vurgulayan Turçinov, şöyle konuştu:‘Poroşenko, 23 Aralık'ta Donbass'tan kömür sevkiyatları davası ile ilgili sorguya çağrıldı’Diğer yandan Poroşenko’nun avukatı İlya Novikov, eski Ukrayna liderinin 23 Aralık'ta Donbass'tan kömür sevkiyatları davası ile ilgili sorguya çağrıldığını açıkladı.Novikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “İki saat önce savcılıktan bir heyet Poroşenko'nun evine geldi, güvenlik görevlisine beşinci cumhurbaşkanının evde olup olmadığını sordu (kendisi Varşova'da bir konferansta, fakat bunu kendilerinin bilmemelerinin imkanı yok) ve ‘Donetsk’ten kömür sevkiyatları davası ile ilgili’ imzalı iddia metnini ve 23 Aralık'ta sorguya çağrı belgesini dış kapının boşluğuna tutuşturdu” ifadelerini kullandı.Eski Ukrayna lideri Poroşenko, ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk ile birlikte Donbass’ın Kiev’in kontrolünde bulunmayan topraklarından yasadışı kömür sevkiyatları organize etmekle suçlanıyor. Poroşenko ise bu suçlamaları reddetmişti.Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, önceki gün Poroşenko’ya Donbass'tan kömür alımı ile ilgili bir sorgu daveti sunmaya çalışmış, fakat Poroşenko bunu görmezden gelmiş ve ardından ülkeyi terk etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211003/zelenskiy-porosenko-minskte-33-rusun-gozaltina-alindigi-operasyonla-ilgili-sorguya-cekilmeli-1049481268.html

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ukrayna, pyotr poroşenko, soruşturma, vatana ihanet, savcılık