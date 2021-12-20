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Evi toplarken bulduğu loto kuponunu tekrar kontrol eden adam, 1 milyon dolar kazandığını fark etti
Evi toplarken bulduğu loto kuponunu tekrar kontrol eden adam, 1 milyon dolar kazandığını fark etti
Güney Avustralya eyaletinde yaşayan bir erkek, evini toparlarken gördüğü X Sayısal Loto kuponlarını tekrar kontrol edince, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T19:17+0300
2021-12-20T19:22+0300
yaşam
avustralya
dolar
ödül
sayısal loto
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Avustralya Kanal 9’daki habere göre, kimlik bilgileri açıklanmayan kişi, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’ın Blackwood bölgesindeki evinde, Noel ve yılbaşına hazırlık yapmak için bazı evrakları toparladığı sırada daha önceden oynadığı bir yığın sayısal loto kuponuna rastladı.Kazanıp kazanmadığını görmek için kuponları daha önceden kontrol ettiğini düşündüğünü ancak çöpe atmadan önce daha dikkatli baktığında X Sayısal Loto kuponlarından biriyle 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını gördü.'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm'Yeni yıl öncesi hayatının keşfini yaptığını söyleyen talihli adam, "Onları (kuponları) dışarı atacaktım ama sonra garanti olması için tekrar kontrol etmeye karar verdim. 1 milyon dolar kazandığımı gördüğümde buna inanmadım. 'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.Kazandığından emin olunca alışverişe giden karısını aradığını anlatan şanslı adam, "Eşim, market alışverişindeydi, kazandığımı doğrulatınca hemen onu aradım. Aklını kaçıracaktı, ağlıyor, tezahürat yapıyor ve çığlık atıyordu. Harikaydı" diye konuştu.Bu kadar büyük bir parayı nasıl harcayacağı sorusuna adam, "İlk önce ev kredisini ödeyeceğim. Borçlarımızı ödeyeceğiz, bazı yatırımlarımız olacak ve geri kalanını gelecekteki emekliliğimiz için saklayacağız. Yılı, milyoner olarak bitirdiğime inanamıyorum." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20201203/guney-afrikada-loto-sonuclari-tartisma-yaratti-1043335808.html
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avustralya, dolar, ödül, sayısal loto

Evi toplarken bulduğu loto kuponunu tekrar kontrol eden adam, 1 milyon dolar kazandığını fark etti

19:17 20.12.2021 (güncellendi: 19:22 20.12.2021)
© AFP 2021 / PIERRE VERDYloto
loto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / PIERRE VERDY
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Güney Avustralya eyaletinde yaşayan bir erkek, evini toparlarken gördüğü X Sayısal Loto kuponlarını tekrar kontrol edince, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını fark etti.
Avustralya Kanal 9’daki habere göre, kimlik bilgileri açıklanmayan kişi, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’ın Blackwood bölgesindeki evinde, Noel ve yılbaşına hazırlık yapmak için bazı evrakları toparladığı sırada daha önceden oynadığı bir yığın sayısal loto kuponuna rastladı.
Kazanıp kazanmadığını görmek için kuponları daha önceden kontrol ettiğini düşündüğünü ancak çöpe atmadan önce daha dikkatli baktığında X Sayısal Loto kuponlarından biriyle 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını gördü.

'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm'

Yeni yıl öncesi hayatının keşfini yaptığını söyleyen talihli adam, "Onları (kuponları) dışarı atacaktım ama sonra garanti olması için tekrar kontrol etmeye karar verdim. 1 milyon dolar kazandığımı gördüğümde buna inanmadım. 'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
Kazandığından emin olunca alışverişe giden karısını aradığını anlatan şanslı adam, "Eşim, market alışverişindeydi, kazandığımı doğrulatınca hemen onu aradım. Aklını kaçıracaktı, ağlıyor, tezahürat yapıyor ve çığlık atıyordu. Harikaydı" diye konuştu.
Bu kadar büyük bir parayı nasıl harcayacağı sorusuna adam, "İlk önce ev kredisini ödeyeceğim. Borçlarımızı ödeyeceğiz, bazı yatırımlarımız olacak ve geri kalanını gelecekteki emekliliğimiz için saklayacağız. Yılı, milyoner olarak bitirdiğime inanamıyorum." dedi.
Afrika Sayısal Loto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2020
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