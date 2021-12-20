Fatih Terim: Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’deki son Başakşehir maçında yaşanan hadiseler üzerine Terim, "Biz bu sene başkanımız ve yönetimimizle beraber bir yola çıktık. Özellikle Türkiye gibi futbol iklimi çok çabuk değişkenlik gösteren bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine, uzun vadeli, uzun soluklu projeyi hayata geçirebilmek için kolları sıvadık. Bu cesareti gösterdik. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorduk. Hala eksiklerimiz var. Bunların hepsini, tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık. Sezon başından beri, her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vaat ettikleri olan bir takımımız var. Çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, çok basit pozisyonları değerlendiremiyoruz. Kalemizde pozisyon görmeden, hatta bazen bir organizasyona maruz kalmadan goller yedik. Önümüzde de bir gerçek var. Maalesef birinci sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat varsa, yönetimimizden ve futbolcularımızdan önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum. Biliyorum. Gençlerimiz başaracak. Bu yıl da diğerlerinin bir başlangıcı olacak. Bu benim inancım" diye konuştu. 'Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla' "Mutluluğumuzu bizden alabilirler; ama umudumuzu asla" diyen terim, sözlerine şöyle devam etti:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mutluluğumuzu bizden alabilirler; ama umudumuzu asla. Mutsuzuz. Doğal olarak mutsuzuz. Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz. Mutsuzuz ama hiç umutsuz değiliz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’deki son Başakşehir maçında yaşanan hadiseler üzerine Terim, "Biz bu sene başkanımız ve yönetimimizle beraber bir yola çıktık. Özellikle Türkiye gibi futbol iklimi çok çabuk değişkenlik gösteren bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine, uzun vadeli, uzun soluklu projeyi hayata geçirebilmek için kolları sıvadık. Bu cesareti gösterdik. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorduk. Hala eksiklerimiz var. Bunların hepsini, tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık. Sezon başından beri, her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vaat ettikleri olan bir takımımız var. Çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, çok basit pozisyonları değerlendiremiyoruz. Kalemizde pozisyon görmeden, hatta bazen bir organizasyona maruz kalmadan goller yedik. Önümüzde de bir gerçek var. Maalesef birinci sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat varsa, yönetimimizden ve futbolcularımızdan önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum. Biliyorum. Gençlerimiz başaracak. Bu yıl da diğerlerinin bir başlangıcı olacak. Bu benim inancım" diye konuştu.
'Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla'
"Mutluluğumuzu bizden alabilirler; ama umudumuzu asla" diyen terim, sözlerine şöyle devam etti:
"Mutsuzuz. Doğal olarak mutsuzuz. Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz. Mutsuzuz ama hiç umutsuz değiliz. Gençlerimizin UEFA Avrupa Ligi’nde Avrupa devlerini geride bırakacak, namağlup şekilde son 16’ya kalan bir takımımız var. Gençlerimiz bunu başardı. Hem de Marsilya, Lokomotiv ve Lazio gibi devlerin arasında bunu başardı ve namağlup olarak, ilk günden beri lider olarak gruptan çıktı. Son 50 yılda futbolun her evresinde yer aldım. Her evresinde yer alan bir insan olarak umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim! Çünkü bu düzenin değişeceğine inanıyorum."