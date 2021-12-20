Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211220/fifa-2-yilda-bir-yapilacak-dunya-kupasi-ile-44-milyar-dolarlik-ek-gelir-hedefliyor-1051953827.html
FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
FIFA'nın yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları, Dünya Kupası'nın 4 yıl yerine iki yılda bir düzenlenmesinin FIFA'ya üye federasyonlara hatırı sayılır bir... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T22:16+0300
2021-12-20T22:16+0300
spor
fifa
arsene wenger
rapor
gelir
dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050037615_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_03b680b02a0b2784dfee39e112ee9932.jpg
FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği teklifini, üye federasyonlarla görüşmek için video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Wenger'in yanı sıra FIFA'ya üye 211 federasyondan 207'si katıldı.Toplantıda FIFA'nın, Nielsen ve OpenEconomics firmalarına yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları sunuldu. Raporlara göre, FIFA Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması halinde ilk 4 yıllık dönemden itibaren toplam 4.4 milyar dolar ek gelir elde edilecek.Bu sayede üye federasyonlara, dört yıllık dönemde oluşacağı tahmin edilen 3.5 milyar dolarlık dayanışma fonundan, ortalama 16'şar milyon dolar fazladan para dağıtılacak.Araştırmalarda ayrıca Erkekler Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesinin, 16 yıllık süre içinde 180 milyar dolarından fazla gayri safi yurt içi hasıla kazanımı sağlayacağı ve 2 milyon tam zamanlı iş fırsatı oluşturacağını tahmin ediliyor.UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her yaz küresel ya da kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/futbolda-devrim-fifadan-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-1051326577.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050037615_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_72cea5df83f7801b95bc29d17109f375.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, arsene wenger, rapor, gelir, dünya kupası

FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor

22:16 20.12.2021
© AAFIFA, futbol topu
FIFA, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
Abone ol
FIFA'nın yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları, Dünya Kupası'nın 4 yıl yerine iki yılda bir düzenlenmesinin FIFA'ya üye federasyonlara hatırı sayılır bir ek gelir sağlayacağını öngördü.
FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği teklifini, üye federasyonlarla görüşmek için video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Wenger'in yanı sıra FIFA'ya üye 211 federasyondan 207'si katıldı.
Toplantıda FIFA'nın, Nielsen ve OpenEconomics firmalarına yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları sunuldu. Raporlara göre, FIFA Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması halinde ilk 4 yıllık dönemden itibaren toplam 4.4 milyar dolar ek gelir elde edilecek.
Bu sayede üye federasyonlara, dört yıllık dönemde oluşacağı tahmin edilen 3.5 milyar dolarlık dayanışma fonundan, ortalama 16'şar milyon dolar fazladan para dağıtılacak.
Araştırmalarda ayrıca Erkekler Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesinin, 16 yıllık süre içinde 180 milyar dolarından fazla gayri safi yurt içi hasıla kazanımı sağlayacağı ve 2 milyon tam zamanlı iş fırsatı oluşturacağını tahmin ediliyor.
UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her yaz küresel ya da kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.
Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.
ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
SPOR
Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
1 Aralık, 13:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:53NI: Avrupa’da kimse Ukrayna’yı koruyamayacak
22:52Pfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek
22:23Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
22:21BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi
22:1710 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
22:16FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
22:12Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor
22:11Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
22:04ABD'nin hipersonik füze denemesi üçüncü kez başarısız oldu
21:46Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
21:46ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
21:34Öğrenci protestosunda Iğdır modeli: Üniversiteli sokağa indi, devlet çözüm üretti
21:31Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
21:23Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var
21:11Vitor Pereira'nın görevine son verildi
20:47Seren Serengil: Uçurumun kenarından döndüm
20:41CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor
20:34Trump, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüten New York Başsavcısı'na karşı dava açtı
20:27Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı: 169 gözaltı
20:25Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz