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https://tr.sputniknews.com/20211220/gram-altin-1000-lirayi-gecti-yarim-gramda-talep-artti-1051940109.html
Gram altın 1000 lirayı geçti, yarım grama talep arttı
Gram altın 1000 lirayı geçti, yarım grama talep arttı
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1000 lirayı geçti. Kapalıçarşı'daki kuyumcular, gram altının yükselmesinden dolayı yarım gram altına ilginin arttığını... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T15:50+0300
2021-12-20T15:57+0300
ekonomi
altın
kapalıçarşı
gram altın
yarım gram altın
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Döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları sebebiyle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın bin lirayı geçti. Altın ticaretinin önemli noktalarından Kapalıçarşı'daki kuyumcular, yarım gram altına talebin arttığını belirtiyor. Altının gram fiyatı bin 30 liradan satılırken, yarım gram altın (0,5 gram) 505 liradan işlem görüyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Atilla Saraç, küresel piyasalarda pandemi sonrası hareketlilik yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık iki buçuk ay önce 500 lira civarından seyreden gram altın, şu anda doların yükselmesi sebebiyle bin liraya kadar ulaştı. Altının ons fiyatında çok fazla bir hareket yok" diye konuştu."Yarım gram altın yatırımcı tarafından talep görüyor"Altının yatırımcı tarafından talep gördüğünü söyleyen Saraç, "Altın güvenli bir liman. Altın takı olarak da talep görüyor ancak bunlar yatırım amacıyla alınmıyor. Daha çok düğünlerde hediyelik olarak takılabiliyor. Yarım gramlık altın, gram altın ve diğer altınlar gibi talep görüyor. Biz üreticiler olarak yarım gram altını da piyasada tutuyoruz. Yarım gram altın yatırımcı tarafından talep görüyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki altın piyasasında yatırım dışında bir hareketliliğin olmadığını belirten Saraç, "Şu anda biraz yatırım dışın bir durgunluk var. Düğünler daha çok yaz mevsiminde yapılıyor. Bundan dolayı yaz mevsiminde olan hareket kış mevsiminde durağan seyrediyor. Altın her zaman güvenli bir yatırım aracıdır. Yaza doğru bir hareketlilik bekliyoruz. Kapalıçarşı yoğun ziyaretçi alan bir yer. Turizm sebebiyle de kuyum sektöründe bir hareketlilik oluşuyor. Şu anda gram altın bin 30 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 650 lira, yarım altın 3 bin 300 lira ve tam altın 6 bin 600 liradan satılıyor" dedi.
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altın, kapalıçarşı, gram altın, yarım gram altın

Gram altın 1000 lirayı geçti, yarım grama talep arttı

15:50 20.12.2021 (güncellendi: 15:57 20.12.2021)
© İHAYarım gram altın
Yarım gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
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Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1000 lirayı geçti. Kapalıçarşı'daki kuyumcular, gram altının yükselmesinden dolayı yarım gram altına ilginin arttığını belirtiyor.
Döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları sebebiyle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın bin lirayı geçti. Altın ticaretinin önemli noktalarından Kapalıçarşı'daki kuyumcular, yarım gram altına talebin arttığını belirtiyor. Altının gram fiyatı bin 30 liradan satılırken, yarım gram altın (0,5 gram) 505 liradan işlem görüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Atilla Saraç, küresel piyasalarda pandemi sonrası hareketlilik yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık iki buçuk ay önce 500 lira civarından seyreden gram altın, şu anda doların yükselmesi sebebiyle bin liraya kadar ulaştı. Altının ons fiyatında çok fazla bir hareket yok" diye konuştu.

"Yarım gram altın yatırımcı tarafından talep görüyor"

Altının yatırımcı tarafından talep gördüğünü söyleyen Saraç, "Altın güvenli bir liman. Altın takı olarak da talep görüyor ancak bunlar yatırım amacıyla alınmıyor. Daha çok düğünlerde hediyelik olarak takılabiliyor. Yarım gramlık altın, gram altın ve diğer altınlar gibi talep görüyor. Biz üreticiler olarak yarım gram altını da piyasada tutuyoruz. Yarım gram altın yatırımcı tarafından talep görüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki altın piyasasında yatırım dışında bir hareketliliğin olmadığını belirten Saraç, "Şu anda biraz yatırım dışın bir durgunluk var. Düğünler daha çok yaz mevsiminde yapılıyor. Bundan dolayı yaz mevsiminde olan hareket kış mevsiminde durağan seyrediyor. Altın her zaman güvenli bir yatırım aracıdır. Yaza doğru bir hareketlilik bekliyoruz. Kapalıçarşı yoğun ziyaretçi alan bir yer. Turizm sebebiyle de kuyum sektöründe bir hareketlilik oluşuyor. Şu anda gram altın bin 30 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 650 lira, yarım altın 3 bin 300 lira ve tam altın 6 bin 600 liradan satılıyor" dedi.
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