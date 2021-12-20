https://tr.sputniknews.com/20211220/hastanede-saglik-calisanlarina-satirla-saldiri-girisiminde-bulunan-2-kisiden-biri-serbest-birakildi-1051955080.html

Hastanede sağlık çalışanlarına satırla saldırı girişiminde bulunan 2 kişiden biri serbest bırakıldı

Hastanede sağlık çalışanlarına satırla saldırı girişiminde bulunan 2 kişiden biri serbest bırakıldı

Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İdik ile kız arkadaşı Elif Özdin gözaltına alındı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T23:09+0300

2021-12-20T23:09+0300

2021-12-20T23:13+0300

hastane

türkiye

satır

saldırı

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Dalaman Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedavisi süren kız arkadaşı Elif Özdin'i görmesine izin verilmediğini ileri süren Tolga İdik, yanında getirdiği satırla hastanedekileri tehdit etti.Sağlık çalışanlarına hakaret eden İdik'in güvenlik görevlilerine de satırla saldırması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine hastaneye sevk edilen gelen polis ekipleri, İdiz'e kelepçe takacağı sırada kız arkadaşı Elif Özdin ise müşahede odasından aldığı makasla çevresindekilere saldırmaya çalıştı. Olay sırasında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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