Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.