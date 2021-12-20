https://tr.sputniknews.com/20211220/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-cok-daha-kararli-bir-sekilde-yolumuza-devam-ediyoruz-1051956023.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T23:51+0300

2021-12-20T23:51+0300

2021-12-20T23:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

nureddin nebati

döviz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, döviz