İBB Sözcüsü Ongun: Bu gece İstanbul'da kar etkili olacak, belediye ekipleri teyakkuzda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da karla karışık yağışın etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak, vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı ve belediye ekiplerinin her ihtimale karşın teyakkuzda olacağını' bildirdi.Ongun'un ilgili paylaşımı şu şekilde:
İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu geceden itibaren İstanbul'a karla karışık yağış beklendiğini hatırlatarak vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Ongun, olası olumsuz durumlar için belediye ekiplerinin teyakkuzda olacağını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da karla karışık yağışın etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak, vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı ve belediye ekiplerinin her ihtimale karşın teyakkuzda olacağını' bildirdi.
Ongun'un ilgili paylaşımı şu şekilde:
"AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız."
AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız. 📞ALO 153