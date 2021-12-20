https://tr.sputniknews.com/20211220/ibb-sozcusu-ongun-bu-gece-istanbulda-kar-etkili-olacak-belediye-ekipleri-teyakkuzda-1051938548.html

İBB Sözcüsü Ongun: Bu gece İstanbul'da kar etkili olacak, belediye ekipleri teyakkuzda

İBB Sözcüsü Ongun: Bu gece İstanbul'da kar etkili olacak, belediye ekipleri teyakkuzda

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu geceden itibaren İstanbul'a karla karışık yağış beklendiğini hatırlatarak vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Ongun, olası... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T15:01+0300

2021-12-20T15:01+0300

2021-12-20T15:01+0300

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murat ongun

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da karla karışık yağışın etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak, vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı ve belediye ekiplerinin her ihtimale karşın teyakkuzda olacağını' bildirdi.Ongun'un ilgili paylaşımı şu şekilde:

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istanbul, türkiye, hava durumu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, murat ongun