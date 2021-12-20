İBB’den İstanbulKart çağrısı: Maliyeti 35 TL'yi buldu, aplikasyonu kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, son kur artışlarıyla birlikte İstanbulKart'ın maliyetinin katlandığını belirterek vatandaşa çağrıda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
İstanbulKart maliyetinin son kur artışlarıyla 13 TL'den 35 TL'ye çıktığını belirten İBB Sözcüsü Ongun, "Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, son kur artışlarıyla birlikte İstanbulKart'ın maliyetinin katlandığını belirterek vatandaşa çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
Değerli İstanbullular; Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.
Değerli İstanbullular;
Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.