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İletişim Başkanı Altun’dan ‘Yine haklı çıktı’ paylaşımı
23:33 20.12.2021 (güncellendi: 23:35 20.12.2021)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na katılarak konuşma yaptı.
© AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonları ile bizi durdurmayı başaramayacaksınız dedi, yine haklı çıktı. Ülkemizi ve milletimizi 2053 vizyonuyla düşünen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletimizin desteği ve duasıyla bundan sonra da haklı çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, döviz kurunda yaşanan ser düşüşün ardından “Yine haklı çıktı” etiketiyle bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yine haklı çıktığını yazan Altun, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Çünkü o milletine hizmet için yola çıkmıştı, milleti de onu hiç yalnız bırakmadı.
Milletinden aldığı güç ve yetki ile; yine aynı aşkla milletine hizmet etmeye ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edecek.
Göreve geldiği andan itibaren oynanan tüm oyunlara rağmen istikrara dayalı şiarını sürdüren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İçerde ve dışarda spekülasyonlar yaratarak halkta huzursuzluk çıkaranlara karşı kendisine inanan halkının güvenini yine boşa çıkarmadı!
Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonları ile bizi durdurmayı başaramayacaksınız dedi; Yine haklı çıktı. Ülkemizi ve milletimizi 2053 vizyonuyla düşünen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletimizin desteği ve duasıyla bundan sonra da haklı çıkmaya devam edecektir."
Güçlü ekonomiler, uzun vadeli planların ve gece gündüz demeden yapılan özverili çalışmaların sonunda gelişir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 20, 2021
Bu düsturla tüm manipülasyonlara rağmen istikrarlı bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan; #YineHaklıÇıktı