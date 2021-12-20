https://tr.sputniknews.com/20211220/imamoglu-istanbul-dunyanin-en-ucuz-kenti-haline-geldi-1051933647.html

İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi

İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek İstanbul'un yurt dışından gelenler için dünyanın en ucuz kentlerinden biri... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T13:19+0300

2021-12-20T13:19+0300

2021-12-20T13:19+0300

ekonomi

ak parti

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

pahalı

ucuz

ekrem imamoğlu

kent

bütçe

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TL'deki değer kaybının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de ekstra bir mali yük getirdiğini belirten İmamoğlu, "1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalara göre bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük. Dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki 1 milyar daha eklendi" diye konuştu.İktidarın ekonomi politikaları için kullandığı 'yeni ekonomi modeli' adını da eleştiren İmamoğlu, "İkna etmeye çalıştıkları insanlar bu kıta mı, bu ülke de mi yaşıyor bilmiyorum. Çünkü bu insanlar buna ikna olmaz. Hayatın gerçekleri var. İkna olanları da görüyorum sağda solda,. Hangi niyetle hangi çıkarla bu konuşmaları yapıyorlar onu bilemem" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211219/imamoglu-ibb-butcesine-yansiyan-152-milyar-lira-ek-faturayi-merkezi-yonetimden-talep-ediyoruz-1051917763.html

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ak parti, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), pahalı, ucuz, ekrem imamoğlu, kent, bütçe