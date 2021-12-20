İngiltere'deki Wembley Stadı, koronavirüs aşı merkezine dönüştürüldü

İngiltere bilim kurulunun, Omicron varyantına iki dozun yeterli olmadığı, 3. doz aşının ise yüzde 75’e kadar koruma sağladığı açıklamasının ardından aşı olmaya çağrılan İngiliz halkı aşı merkezleri önünde kuyruğa girdi.Hafta sonu boyunca ülke çapında hipodromlar, stadyumlar ve bazı Noel pazarları olmak üzere 2900 mekan, aşı merkezine dönüştürüldü.Nüfusun yarısı 3. dozu tamamladıHalkın yoğun ilgisi sayesinde ülkede yetişkin nüfusunun yarısına denk gelen 26 milyondan fazla kişi 3. doz aşıyı olmuş durumda.İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya göre yüzde 26 artış görülmesi bilim kurulunu harekete geçiren teme nokta olarak görülüyor.Güney Afrika’da yapılan gözlemlerde her ne kadar hastaneye yatanların oksijene bağlanması nadiren gerekmiş olsa da İngiltere’de sağlık sistemine aşırı yüklenmenin önlenmesi hedefi alınan tedbirlerde öncelikli neden olarak öne çıkıyor.Ülkede sadece Omicron varyantından hastanede yatanların sayısı 65’den 85’e, yaşamlarını yitirenlerin sayısıysa 1’den 7’ye çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, başkent Londra'da bulunan Wembley Stadı da aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı.
İngiltere bilim kurulunun, Omicron varyantına iki dozun yeterli olmadığı, 3. doz aşının ise yüzde 75’e kadar koruma sağladığı açıklamasının ardından aşı olmaya çağrılan İngiliz halkı aşı merkezleri önünde kuyruğa girdi.
Hafta sonu boyunca ülke çapında hipodromlar, stadyumlar ve bazı Noel pazarları olmak üzere 2900 mekan, aşı merkezine dönüştürüldü.
Nüfusun yarısı 3. dozu tamamladı
Halkın yoğun ilgisi sayesinde ülkede yetişkin nüfusunun yarısına denk gelen 26 milyondan fazla kişi 3. doz aşıyı olmuş durumda.
İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya göre yüzde 26 artış görülmesi bilim kurulunu harekete geçiren teme nokta olarak görülüyor.
Güney Afrika’da yapılan gözlemlerde her ne kadar hastaneye yatanların oksijene bağlanması nadiren gerekmiş olsa da İngiltere’de sağlık sistemine aşırı yüklenmenin önlenmesi hedefi alınan tedbirlerde öncelikli neden olarak öne çıkıyor.
Ülkede sadece Omicron varyantından hastanede yatanların sayısı 65’den 85’e, yaşamlarını yitirenlerin sayısıysa 1’den 7’ye çıktı.