https://tr.sputniknews.com/20211220/ingilteredeki-wembley-stadi-koronavirus-asi-merkezine-donusturuldu-1051919295.html

İngiltere'deki Wembley Stadı, koronavirüs aşı merkezine dönüştürüldü

İngiltere'deki Wembley Stadı, koronavirüs aşı merkezine dönüştürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, başkent Londra'da bulunan Wembley Stadı da aşı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T00:44+0300

2021-12-20T00:44+0300

2021-12-20T00:44+0300

koronavirüs

ingiltere

wembley stadyumu

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051919212_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d10da92abf2e0f727808d32beb314c60.jpg

İngiltere bilim kurulunun, Omicron varyantına iki dozun yeterli olmadığı, 3. doz aşının ise yüzde 75’e kadar koruma sağladığı açıklamasının ardından aşı olmaya çağrılan İngiliz halkı aşı merkezleri önünde kuyruğa girdi.Hafta sonu boyunca ülke çapında hipodromlar, stadyumlar ve bazı Noel pazarları olmak üzere 2900 mekan, aşı merkezine dönüştürüldü.Nüfusun yarısı 3. dozu tamamladıHalkın yoğun ilgisi sayesinde ülkede yetişkin nüfusunun yarısına denk gelen 26 milyondan fazla kişi 3. doz aşıyı olmuş durumda.İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya göre yüzde 26 artış görülmesi bilim kurulunu harekete geçiren teme nokta olarak görülüyor.Güney Afrika’da yapılan gözlemlerde her ne kadar hastaneye yatanların oksijene bağlanması nadiren gerekmiş olsa da İngiltere’de sağlık sistemine aşırı yüklenmenin önlenmesi hedefi alınan tedbirlerde öncelikli neden olarak öne çıkıyor.Ülkede sadece Omicron varyantından hastanede yatanların sayısı 65’den 85’e, yaşamlarını yitirenlerin sayısıysa 1’den 7’ye çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/ingiltere-premier-ligde-1-haftada-42-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051740068.html

ingiltere

wembley stadyumu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, wembley stadyumu, koronavirüs, koronavirüs aşısı