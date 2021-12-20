https://tr.sputniknews.com/20211220/ispanyol-tenisci-nadal-koronaviruse-yakalandi-1051936718.html

İspanyol tenisçi Nadal koronavirüse yakalandı

İspanyol tenisçi Nadal koronavirüse yakalandı

İspanyol tenisçi Nadal, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Nadal, durumunun şu an iyi olduğunu ve kendisiyle temas kurmuş... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:20+0300

2021-12-20T14:20+0300

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spor

ispanya

rafael nadal

koronavirüs

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese selam. Abu Dabi'deki turnuvadan sonra İspanya'ya döndüğümde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hem Kuveyt'te hem de Abu Dabi'de 2 günde bir test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. En son cuma günü test olmuştum ve sonuçları cumartesi günü çıkmıştı. Şu an keyifsiz anlar yaşıyorum ancak düzeleceğimi umuyorum. Şu an evdeyim ve benimle temaslı olan kişileri de bilgilendirdim. Desteğiniz ve anlayışınız için şimdiden herkese teşekkür ederim."

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ispanya, rafael nadal, koronavirüs