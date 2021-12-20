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İspanyol tenisçi Nadal koronavirüse yakalandı
İspanyol tenisçi Nadal koronavirüse yakalandı
İspanyol tenisçi Nadal, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Nadal, durumunun şu an iyi olduğunu ve kendisiyle temas kurmuş... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:20+0300
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spor
ispanya
rafael nadal
koronavirüs
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese selam. Abu Dabi'deki turnuvadan sonra İspanya'ya döndüğümde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hem Kuveyt'te hem de Abu Dabi'de 2 günde bir test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. En son cuma günü test olmuştum ve sonuçları cumartesi günü çıkmıştı. Şu an keyifsiz anlar yaşıyorum ancak düzeleceğimi umuyorum. Şu an evdeyim ve benimle temaslı olan kişileri de bilgilendirdim. Desteğiniz ve anlayışınız için şimdiden herkese teşekkür ederim."
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ispanya, rafael nadal, koronavirüs

İspanyol tenisçi Nadal koronavirüse yakalandı

14:20 20.12.2021 (güncellendi: 14:21 20.12.2021)
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNRafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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İspanyol tenisçi Nadal, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Nadal, durumunun şu an iyi olduğunu ve kendisiyle temas kurmuş kişileri de bilgilendirdiğini söyledi.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese selam. Abu Dabi'deki turnuvadan sonra İspanya'ya döndüğümde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hem Kuveyt'te hem de Abu Dabi'de 2 günde bir test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. En son cuma günü test olmuştum ve sonuçları cumartesi günü çıkmıştı. Şu an keyifsiz anlar yaşıyorum ancak düzeleceğimi umuyorum. Şu an evdeyim ve benimle temaslı olan kişileri de bilgilendirdim. Desteğiniz ve anlayışınız için şimdiden herkese teşekkür ederim."
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