https://tr.sputniknews.com/20211220/istanbulda-isid-ve-el-kaide-operasyonu-9-gozalti-1051927882.html

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi. 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

işid

el kaide

operasyon

terörle mücadele

gözaltı

istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü

terörle mücadele şubesi (tem)

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD ve El Kaide adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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işid, el kaide, operasyon, terörle mücadele, gözaltı, istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü, terörle mücadele şubesi (tem)