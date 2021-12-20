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https://tr.sputniknews.com/20211220/istanbulda-istinat-duvarinin-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-1051955239.html
İstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla’da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T23:16+0300
2021-12-20T23:16+0300
ekonomi
istanbul
tuzla
inşaat
duvar
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İstabul Tuzla'da, Organize Deri Sanayi Serbest Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanındaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, istinat duvarının altında kaldı. Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Bayın'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
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istanbul, tuzla, inşaat, duvar

İstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

23:16 20.12.2021
© AATuzla'da bir inşaat alanında çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da bir inşaat alanında çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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İstanbul Tuzla’da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstabul Tuzla'da, Organize Deri Sanayi Serbest Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanındaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, istinat duvarının altında kaldı.
Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Bayın'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
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