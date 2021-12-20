İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek

© AA Keser, Türkiye'nin tarihi eserlere ilişkin uluslararası anlaşmaları bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Devletimiz kendine ait olmayan hiçbir şeyi istemiyor, kendine ait olan eserleri de kendi topraklarında istiyor. Daha önce birçok örneği görüldü, Çin, Suriye, Irak'tan gelen eserleri, ülkemiz ait olduğu topraklara gönderdi. Bizler de böyle bir tespitte bulunursak her eseri ait olduğu topraklara göndermeyi bizim Bakanlığımız ilke olarak uygun görüyor. Ancak henüz bunun tespitini yapamıyoruz. Çalışmalarımızın 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz."