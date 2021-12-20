Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211220/izmirde-bulunan-jivaro-kabilesine-ait--kucultulmus-kafataslari-incelemede-calismalar-1-yil-surecek-1051932105.html
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek
İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, operasyonda ele geçirilen Güney Amerika yerlilerinden Jivarolara ait olduğu düşünülen 500 yıllık kesilip küçültülmüş insan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:45+0300
2021-12-20T12:49+0300
izmir
multimedya
inceleme
kafatası
tarihi eser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051931852_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5c64eac1bcaac813b7cb855adbda1f03.jpg
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlediği baskında ele geçirdiği eşsiz eserlerin tarihi, kaynağı ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.İzmir Arkeoloji Müzesi’nin laboratuvarlarında görevli uzmanlar, aralarında Jivarolara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip küçültülmüş insan başlarından Avrupalı ressamların tablolarına kadar yaklaşık 400 eseri inceliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/izmirde-jivaro-yerlilerinin-kesip-ozel-islemden-gecirdigi-insan-baslari-ele-gecirildi-1051758511.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051931852_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_eacba3e9ab9db31b7de8154c50cbc030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, inceleme, kafatası, tarihi eser

İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek

12:45 20.12.2021 (güncellendi: 12:49 20.12.2021)
© AAİzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
Abone ol
İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, operasyonda ele geçirilen Güney Amerika yerlilerinden Jivarolara ait olduğu düşünülen 500 yıllık kesilip küçültülmüş insan başlarını incelemeye aldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlediği baskında ele geçirdiği eşsiz eserlerin tarihi, kaynağı ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İzmir Arkeoloji Müzesi’nin laboratuvarlarında görevli uzmanlar, aralarında Jivarolara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip küçültülmüş insan başlarından Avrupalı ressamların tablolarına kadar yaklaşık 400 eseri inceliyor.
© AAJivaro kabilesi üyelerinin, düşmanlarının kafasını kestikten sonra özel bir işlemden geçirerek küçülttükleri ve itibar sembolü olarak boyunlarına astıkları kafatasları için yapılan ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlandırma yapılması hedefleniyor.
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Jivaro kabilesi üyelerinin, düşmanlarının kafasını kestikten sonra özel bir işlemden geçirerek küçülttükleri ve itibar sembolü olarak boyunlarına astıkları kafatasları için yapılan ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlandırma yapılması hedefleniyor.
© AAİzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, iki operasyonda ele geçirilen eserler için uzman ekibin çalışmalara başladığını belirtti. Ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlama gerçekleştirileceğini ve bazı eserlerde DNA analizi yapılacağını kaydeden Keser, şu bilgileri verdi: "Tam olarak menşeini söyleyememekle birlikte birtakım eserlerin Amazon Ormanları'nda yaşayan dönemin en ilkel kabilelerinden Jivarolara ait olduğunu düşünüyoruz. Bu kabile üyelerinin, düşmanlarını öldürdükten sonra kafalarını kesip kemiği ve deriyi ayırdığını ve deriyi çeşitli işlemlerden geçirdiğini biliyoruz. Geleneklerine göre, derinin içine sıcak kum ve taş dolduruyorlardı. Düşmanın ruhunu taşıdığını düşündükleri için ağızlarını iplikle dikiyor kulaklarına da küçük çakıl taşları dolduruyorlardı. Küçültülmüş kafataslarını kurutup boyunlarına asıyorlar ve her kafatası onlar için gurur kaynağı oluyordu."
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, iki operasyonda ele geçirilen eserler için uzman ekibin çalışmalara başladığını belirtti. Ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlama gerçekleştirileceğini ve bazı eserlerde DNA analizi yapılacağını kaydeden Keser, şu bilgileri verdi: "Tam olarak menşeini söyleyememekle birlikte birtakım eserlerin Amazon Ormanları'nda yaşayan dönemin en ilkel kabilelerinden Jivarolara ait olduğunu düşünüyoruz. Bu kabile üyelerinin, düşmanlarını öldürdükten sonra kafalarını kesip kemiği ve deriyi ayırdığını ve deriyi çeşitli işlemlerden geçirdiğini biliyoruz. Geleneklerine göre, derinin içine sıcak kum ve taş dolduruyorlardı. Düşmanın ruhunu taşıdığını düşündükleri için ağızlarını iplikle dikiyor kulaklarına da küçük çakıl taşları dolduruyorlardı. Küçültülmüş kafataslarını kurutup boyunlarına asıyorlar ve her kafatası onlar için gurur kaynağı oluyordu."
© AAKeser, Türkiye'nin tarihi eserlere ilişkin uluslararası anlaşmaları bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Devletimiz kendine ait olmayan hiçbir şeyi istemiyor, kendine ait olan eserleri de kendi topraklarında istiyor. Daha önce birçok örneği görüldü, Çin, Suriye, Irak'tan gelen eserleri, ülkemiz ait olduğu topraklara gönderdi. Bizler de böyle bir tespitte bulunursak her eseri ait olduğu topraklara göndermeyi bizim Bakanlığımız ilke olarak uygun görüyor. Ancak henüz bunun tespitini yapamıyoruz. Çalışmalarımızın 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz."
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Keser, Türkiye'nin tarihi eserlere ilişkin uluslararası anlaşmaları bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Devletimiz kendine ait olmayan hiçbir şeyi istemiyor, kendine ait olan eserleri de kendi topraklarında istiyor. Daha önce birçok örneği görüldü, Çin, Suriye, Irak'tan gelen eserleri, ülkemiz ait olduğu topraklara gönderdi. Bizler de böyle bir tespitte bulunursak her eseri ait olduğu topraklara göndermeyi bizim Bakanlığımız ilke olarak uygun görüyor. Ancak henüz bunun tespitini yapamıyoruz. Çalışmalarımızın 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz."
© AAFarklı akımlardan tabloların da ayrıntılı olarak laboratuvarlarda incelendiğini kaydeden Keser, "Bu eserlerin çoğu 18. yüzyıla ait. Bizim tahminimize göre ünlü ressamların bilinmeyen eserleri de var. Bu konuda değerlendirme yapılacak, elbette hukuki ve bilimsel süreç ilerleyecektir" dedi.
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Farklı akımlardan tabloların da ayrıntılı olarak laboratuvarlarda incelendiğini kaydeden Keser, "Bu eserlerin çoğu 18. yüzyıla ait. Bizim tahminimize göre ünlü ressamların bilinmeyen eserleri de var. Bu konuda değerlendirme yapılacak, elbette hukuki ve bilimsel süreç ilerleyecektir" dedi.
© AATicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlemiş, Bizans dönemine ait sikkeler, 4 kemik saç iğnesi, 19 Osmanlıca el yazması kitabın yanı sıra farklı dönemlere ait 59 tarihi eser bulmuştu. Operasyonun genişletilmesi üzerine arama gerçekleştirilen bir depoda Jivarolara ait küçültülmüş 4 insan başı, 3 mumya, 269 tarihi eser ile 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 27 tabloya ulaşılmıştı. Ele geçirilen eserler incelemek üzere müzeye gönderilmişti.
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlemiş, Bizans dönemine ait sikkeler, 4 kemik saç iğnesi, 19 Osmanlıca el yazması kitabın yanı sıra farklı dönemlere ait 59 tarihi eser bulmuştu. Operasyonun genişletilmesi üzerine arama gerçekleştirilen bir depoda Jivarolara ait küçültülmüş 4 insan başı, 3 mumya, 269 tarihi eser ile 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 27 tabloya ulaşılmıştı. Ele geçirilen eserler incelemek üzere müzeye gönderilmişti.
1/5
© AA
Jivaro kabilesi üyelerinin, düşmanlarının kafasını kestikten sonra özel bir işlemden geçirerek küçülttükleri ve itibar sembolü olarak boyunlarına astıkları kafatasları için yapılan ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlandırma yapılması hedefleniyor.
2/5
© AA
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, iki operasyonda ele geçirilen eserler için uzman ekibin çalışmalara başladığını belirtti. Ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlama gerçekleştirileceğini ve bazı eserlerde DNA analizi yapılacağını kaydeden Keser, şu bilgileri verdi: "Tam olarak menşeini söyleyememekle birlikte birtakım eserlerin Amazon Ormanları'nda yaşayan dönemin en ilkel kabilelerinden Jivarolara ait olduğunu düşünüyoruz. Bu kabile üyelerinin, düşmanlarını öldürdükten sonra kafalarını kesip kemiği ve deriyi ayırdığını ve deriyi çeşitli işlemlerden geçirdiğini biliyoruz. Geleneklerine göre, derinin içine sıcak kum ve taş dolduruyorlardı. Düşmanın ruhunu taşıdığını düşündükleri için ağızlarını iplikle dikiyor kulaklarına da küçük çakıl taşları dolduruyorlardı. Küçültülmüş kafataslarını kurutup boyunlarına asıyorlar ve her kafatası onlar için gurur kaynağı oluyordu."
3/5
© AA
Keser, Türkiye'nin tarihi eserlere ilişkin uluslararası anlaşmaları bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Devletimiz kendine ait olmayan hiçbir şeyi istemiyor, kendine ait olan eserleri de kendi topraklarında istiyor. Daha önce birçok örneği görüldü, Çin, Suriye, Irak'tan gelen eserleri, ülkemiz ait olduğu topraklara gönderdi. Bizler de böyle bir tespitte bulunursak her eseri ait olduğu topraklara göndermeyi bizim Bakanlığımız ilke olarak uygun görüyor. Ancak henüz bunun tespitini yapamıyoruz. Çalışmalarımızın 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz."
4/5
© AA
Farklı akımlardan tabloların da ayrıntılı olarak laboratuvarlarda incelendiğini kaydeden Keser, "Bu eserlerin çoğu 18. yüzyıla ait. Bizim tahminimize göre ünlü ressamların bilinmeyen eserleri de var. Bu konuda değerlendirme yapılacak, elbette hukuki ve bilimsel süreç ilerleyecektir" dedi.
5/5
© AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlemiş, Bizans dönemine ait sikkeler, 4 kemik saç iğnesi, 19 Osmanlıca el yazması kitabın yanı sıra farklı dönemlere ait 59 tarihi eser bulmuştu. Operasyonun genişletilmesi üzerine arama gerçekleştirilen bir depoda Jivarolara ait küçültülmüş 4 insan başı, 3 mumya, 269 tarihi eser ile 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 27 tabloya ulaşılmıştı. Ele geçirilen eserler incelemek üzere müzeye gönderilmişti.
İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
YAŞAM
İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi
14 Aralık, 16:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:34Çavuşoğlu: Şartlar uyarsa Katar'la sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz
13:24Mete Gazoz isim hakkını kaptırdı
13:21Rekabet Kurulu'ndan maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma
13:19İmamoğlu: İstanbul, dünyanın en ucuz kenti haline geldi
13:11Rusya: NATO acıyan noktalarımıza basmaya devam ederse askeri yanıt veririz
13:10Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Bütçe Komisyonu'nda
13:06Ormanda yiyecek bulamayan tilki yol kesip, yiyecek istiyor
13:02Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya istifa etti
13:01Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden uzayda iş birliği: 'Dünyaya 'Biz de varız' demek istiyoruz'
12:48Türkiye Otelciler Federasyonu: TL'deki düşüş Rusya'dan turist akışını etkilemez
12:45İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek
12:40Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti
12:39Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor
12:27Doğu Anadolu'da 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor
12:25'Burada çalışmak için kedi ve köpek sevmek şart': Fabrikasını 26 hayvanla paylaşıyor
12:24112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen kişi öldü
12:20Aleyhlerinde ifade veren genci kaçırıp işkence yaptılar
12:18Obez köpek 30 kilo vermeyi başardı
12:12Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
12:03Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu