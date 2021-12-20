İzmir'de gevrek ve boyoza bir zam daha

Döviz kurundaki yükselişle birlikte derinleşen ekonomik kriz, İzmirli yurttaşların değişmezi boyoz ve gevreğin fiyatını yine artırdı. 1 Ekim'de 2 liradan 2.5 liraya yükselen boyoz ve gevreğin fiyatı 80 günde ikinci zamla 3 liraya çıktı. 'Zamlara yetişemiyoruz'ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yüksek maliyetler nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Erişen, "Yeni tarife ya bu haftadan ya da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bununla ilgili karar kısa sürede belli olacak. Gevrek ve boyozun fiyatını istemeye istemeye 3 liraya çıkardık. Zamlara yetişemiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni zam görüyoruz. Girdi maliyetleri çok yükseldi" diye konuştu.İzmir'de gevrek 2,5 lira olduktan sonra satışları düşen bir esnaf, "Yarım gevrek" satışı başlatmıştı.
İzmir'de boyoz ve gevreğin fiyatı yüzde 20 zamla 2,5 liradan 3 liraya yükseldi. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Maliyetler çok yükseldi. Zamlara yetişemiyoruz, mecbur kaldık" dedi. 1 Ekim'de 50 kuruş zamlanan boyoz ve gevreğin fiyatı 80 günde ikinci zamla 3 liraya çıktı.
Döviz kurundaki yükselişle birlikte derinleşen ekonomik kriz, İzmirli yurttaşların değişmezi boyoz ve gevreğin fiyatını yine artırdı. 1 Ekim'de 2 liradan 2.5 liraya yükselen boyoz ve gevreğin fiyatı 80 günde ikinci zamla 3 liraya çıktı.
'Zamlara yetişemiyoruz'
ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yüksek maliyetler nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Erişen, "Yeni tarife ya bu haftadan ya da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bununla ilgili karar kısa sürede belli olacak. Gevrek ve boyozun fiyatını istemeye istemeye 3 liraya çıkardık. Zamlara yetişemiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni zam görüyoruz. Girdi maliyetleri çok yükseldi" diye konuştu.
İzmir'de gevrek 2,5 lira olduktan sonra satışları düşen bir esnaf, "Yarım gevrek" satışı başlatmıştı.