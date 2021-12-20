https://tr.sputniknews.com/20211220/izmirde-kaza-yapan-kamyonun-kasasinda-80-gocmen-yakalandi-1051920857.html

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen 80 göçmen yakalandı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T03:22+0300

2021-12-20T03:22+0300

2021-12-20T03:22+0300

göçmen

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İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı.Yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı, göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

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2021

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göçmen