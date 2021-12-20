https://tr.sputniknews.com/20211220/kabine-bugun-toplaniyor-1051923226.html

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin olması... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T08:08+0300

2021-12-20T08:08+0300

2021-12-20T08:07+0300

türkiye

ekonomik kriz

kabine

açıklama

kabine toplantısı

omicron

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Ekonomideki son durumun kabine toplantısında ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor.Memur ve emeklilere verilecek ek zamla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.Salgınla mücadedelede son durum ve omicron varyantının yarattığı risk de toplantının gündem maddeleri arasında.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

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ekonomik kriz, kabine, açıklama, kabine toplantısı, omicron