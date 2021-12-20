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Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin olması... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T08:08+0300
2021-12-20T08:07+0300
türkiye
ekonomik kriz
kabine
açıklama
kabine toplantısı
omicron
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Ekonomideki son durumun kabine toplantısında ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor.Memur ve emeklilere verilecek ek zamla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.Salgınla mücadedelede son durum ve omicron varyantının yarattığı risk de toplantının gündem maddeleri arasında.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
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ekonomik kriz, kabine, açıklama, kabine toplantısı, omicron

Kabine bugün toplanıyor

08:08 20.12.2021
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin olması bekleniyor.
Ekonomideki son durumun kabine toplantısında ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor.

Memur ve emeklilere verilecek ek zamla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.

Salgınla mücadedelede son durum ve omicron varyantının yarattığı risk de toplantının gündem maddeleri arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
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