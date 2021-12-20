https://tr.sputniknews.com/20211220/kahramanmarasta-fabrika-yangini-1051920316.html

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T02:28+0300

2021-12-20T02:28+0300

2021-12-20T02:28+0300

kahramanmaraş

yangın

fabrika

türkiye

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

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kahramanmaraş, yangın, fabrika