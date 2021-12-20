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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T02:28+0300
2021-12-20T02:28+0300
2021-12-20T02:28+0300
kahramanmaraş
yangın
fabrika
türkiye
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
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kahramanmaraş, yangın, fabrika
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın
Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.