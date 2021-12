https://tr.sputniknews.com/20211220/katara-koyun-ihracatini-degerlendiren-kasaplar-bayrama-kesecek-hayvan-bulunmayacak-1051929632.html

Katar’a koyun ihracatını değerlendiren kasaplar: Bayrama kesecek hayvan bulunmayacak

2.5 milyon küçükbaş hayvan satıldı, arz sıkıntısı başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur’a göre, etin kilosu yılbaşında 150 TL’ye çıkacak ve... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

Dolar kurunun hızla yükselmesiyle ihracat artıyor. Ancak bu durum iç piyasaya arz sıkıntısı ve pahalılık olarak yansıyor.'Katar'ın 2.5 milyon adet küçükbaş hayvan aldığını' söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İran'ın da sırada olduğunu, iç piyasada küçükbaş hayvan fiyatlarının arttığını belirtti.Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre; yurt dışından gelen küçükbaş hayvan talebinin Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden kaynaklandığını ifade eden Yağmur, şu anda 'kuzu etinin 120 TL olduğunu, yılbaşında da 150 TL'ye ulaşacağını' vurguladı.Yağmur, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle küçükbaş hayvan yetişmediğini, böyle giderse Kurban Bayramı'na kesecek hayvan bulunamayacağını kaydetti.'Kamu market zincirleriyle de mücadele ediyoruz'Sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Adana Kasaplar Odası Başkanı, vergi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi ve “Etin kasaba girişi yüzde 1. Satışta ise yüzde 8 vergi veriyoruz. Yüzde 7 bizden gidiyor. 3-4 yıldır söylüyoruz düzeltme yapmadılar bu konuyla ilgili. Ben isterim ki eti 50 TL'ye satayım. Ama özel ve kamu market zincirleriyle de mücadele ediyoruz” dedi.Piyasadaki durumun devam etmesi durumunda stokçuluğun da başlayacağına dikkat çeken Yağmur, “Canlı hayvanın kilosu geçen yıl 27-28 TL'ydi. Şimdi 38 liraya çıktı. Yılbaşında ise 45 lirayı bulur. Devlet acilen müdahale etmeli” ifadelerini kullandı.

