https://tr.sputniknews.com/20211220/katarin-korfezle-barismasi-ankarayi-dis-politikasinin-surdurulemez-hale-geldigine-inandirdi-1051994793.html

'Katar’ın Körfez'le barışması, Ankara'yı dış politikasının sürdürülemez hale geldiğine inandırdı’

'Katar’ın Körfez'le barışması, Ankara'yı dış politikasının sürdürülemez hale geldiğine inandırdı’

Prof. Ünal’a göre, Mısır ile İsrail'in Yunanistan'la saf tutması ve Katar'ın Körfez'le barışması Ankara'yı dış politikasının sürdürülemezliğine inandırdı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T23:24+0300

2021-12-20T23:24+0300

2021-12-22T01:24+0300

eksen

kıbrıs

doğu akdeniz

türkiye

katar

ekonomik kriz

kıta sahanlığı

exxon mobil

hasan ünal

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin dış politikaya doğrudan etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Ankara son yıllarda ilişkilerin hasmane boyutlar aldığı Körfez ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için yeni hamleler yaparken, geçen yıla kadar iddialı olduğu Doğu Akdeniz politikalarında itidalli tutum takınmış görünüyor.Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı açılım ve İsrail'le de yeni açılım sinyali vermesinin ardından son olarak Ermenistan'la özel temsilci atanması kararı geldi.Türk dış politikası ve ekonomik krizin etkileri, Körfez/İsrail'e yönelen açılım ve 'dış güçler saldırısını' argümanlarını Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.‘Katar’ın diğer Araplarla barışması, Türkiye’yi mevcut dış politikasının sürdürülemez hale geldiğini inandırdı’Prof. Hasan Ünal'a göre, Türkiye için kavgalı ilişkileri onarma mecburiyetinin belirmesinde iki olay belirleyici oldu: Mısır'la Libya'da karşı karşıya gelinmesi ile Mısır dahil Arap ülkelerinin ve İsrail'in Yunanistan'la aynı safta durmaları. Ankara'da 'alarm zillerinin' çaldığını belirten Ünal, en yakın müttefik Katar’ın diğer Araplarla barışmasının da Türkiye’yi dış politikasının sürdürülemez olduğuna inandırdı:'Olumlu adımlar atıldı ama yavaş gidiyor; Suriye politikasında ısrar etmek yanlış'Ünal, Ankara'nın olumlu adımları başlasa da sürecin yavaş ilerlediğini söyleren, İhvan ve Filistin kolu Hamas'la ilgili konuların belirsizliğini sürdürdüğüne işaret etti. Ünal'a göre büyük bir sığınmacı sorunu yaşanırken Suriye politikasında inatlaşmayı sürdürmek savunulması imkansız bir politika:'Körfez'le ilişkilerde ekonomi ve mali konuların öne çıkması doğal, zaten başka ne üzerine kurula olabilir?'Ünal'a göre Körfez Araplarıyla ilişkilerde ekonomik ve mali konuların öne çıkması doğal. Ankara'nın Araplara karışmama, kavgalarının parçası olmaması gerektiğini belirten Ünal, ağırlığın ekonomiye kaymasının önemli olduğunu vurguladı:'ABD'nin Exxon Mobil-Katar aramaları için güvence vermesi Rumların Türk kıta sahanlığını tanıması anlamına mı geliyor?'Ünal, bu koşullarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de filosunu limanlara çektiği ve geri adım attığı görünümünün hakim olduğunu dile getirdi. Amerikan Exxon Mobil ile Katar şirketinin Rumlardan Türkiye'nin kıta sahanlığı saydığı bölgenin bir kısmı için aldığı ruhsata atıf yapan Ünal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun buralarda faaliyet gösterilmeyeceği yolunda ABD'nin 'güvence' verdiğini söylemesini sorunlu buluyor. Ünal, "O zaman Rumlar Türkiye'nin kıta sahanlığını kabul ve tescil mi ediyorlar?" sorusunun belirdiğini vurguladı. Ünal'a göre yine Kuzey Kıbrıs'ın haklarının ne olacağı meselesi var:'10 yılın dış politika hovardalıkları ilk defa dış politikamıza sahip çıkıyoruz, o yüzden üzerimize çullanıyor diye izah edilirse...'Biden’ın dış politikada Ortadoğu’yu ikinci plana atmasının bölge ülkelerini aralarında ilginç ittifak arayışlarını getirdiğini belirten Ünal, bunun çok kutupluluğun da gereği olduğu görüşünde. Türkiye'nin dış politikada 'ilk defa dik durduğu' yolundaki sunumun doğru olmadığını söyleyen Ünal, 10 yılın dış politika hovardalığının sonucunda ortaya çıkan büyük yanlışlıklar ve riskler, "İlk defa dış politikamıza sahip çıkıyoruz, o yüzden herkes üzerimize çullanmaya çalışıyor" diye izah edildiğinde dış politikanın bilinmediği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu:'Dış politikanın maliyeti yanlışlarının sürdürülemez hale gelmesi belki 10 sene almıştır ama kurla böyle oynamak 10 hafta almayabilir'Türkiye'nin yaşadığı son kur krizinin ortada bir politika bulunmadığına işaret ettiği görüşündeki Ünal, dış politikada olduğu gibi ekonomi politikalarında da 'dış güçler üzerimize geliyor' söylemini eleştirdi. Ünal, "Böyleyse yandık. Bu noktada bir dış politikanın maliyetiyle, yanlışlarıyla bir ülke için sürdürülemez hale gelmesi belki 10 sene almıştır ama böyle kurla oynamak 10 hafta almayabilir. Dolayısıyla bu tsunaminin önünde nasıl duracağız?” diye sordu:

kıbrıs

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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kıbrıs, doğu akdeniz, türkiye, katar, ekonomik kriz, kıta sahanlığı, exxon mobil, hasan ünal, birleşik arap emirlikleri (bae), körfez