Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok, Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımlarında şunları ifade etti:"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son ekonomik gelişmelere ilişkin, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımlarında şunları ifade etti:
"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.
Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.
Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"
Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.