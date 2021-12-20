Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun ağzından yapılan paylaşımda, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" ifadelerine yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi.
Kılıçdaroğlu'nun ağzından yapılan paylaşımda, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" ifadelerine yer verildi.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: “Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz.” pic.twitter.com/cVgRIaMrHj