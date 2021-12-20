https://tr.sputniknews.com/20211220/kilicdaroglu-erdogani-muhatap-almak--yanlis-akli-melekeleri-yerinde-mi-ciddi-endiselerim-var-1051952521.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T21:23+0300

2021-12-20T21:23+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

chp

haberler

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun ağzından yapılan paylaşımda, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" ifadelerine yer verildi.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, haberler