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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:23+0300
2021-12-20T21:23+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
chp
haberler
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun ağzından yapılan paylaşımda, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" ifadelerine yer verildi.
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, haberler

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var

21:23 20.12.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildi.
Kılıçdaroğlu'nun ağzından yapılan paylaşımda, "Emin olun soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda bile ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olamaz" ifadelerine yer verildi.
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