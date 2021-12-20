https://tr.sputniknews.com/20211220/kiz-arkadasim-instagramda-seni-neden-aratmis-tartismasi-cinayetle-sonuclandi-1051948162.html

'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış' tartışması cinayetle sonuçlandı

'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış' tartışması cinayetle sonuçlandı

Bayrampaşa'da, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Mesajlaşarak... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T19:14+0300

2021-12-20T19:14+0300

2021-12-20T19:24+0300

türkiye

instagram

cinayet

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Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda iddiaya göre, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Anne Semra Demirok "Azeri uyruklu, Nabi adında bir şahısla görüşmeye gittiğini ve orada vurulduğunu biliyoruz sadece. Söylentiye göre kız arkadaşı sebep olmuş. Biz bu acımızla bir de neyin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne yerdeyiz ne gökteyiz. Konuşmaya gidilen bir yerde silahla gelmek nedir? Ne oğlum ne ben bu şahsı tanımıyoruz. Ben o akşam ilk defa o ismi duydum. 'Nabi kim' diye sordum, 'Bir arkadaşım gelince anlatırım' dedi. '10-15 dakika içinde gelirim anne' dedi. 8 dakika sonra çocuğumun vurulduğunu öğrendim, 2 saat sonra öldü haberi geldi. Ertesi gün 15-20 dakikada biz çocuğu toprağa koyduk. O adam nasıl dışarıda gezebiliyor, teslim olsun bizim acımızı dindirsin. Bir hiç yüzünden oğlumun toprak altında olmasını kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Her akşam bekliyorum gelsin diye ama yok" dedi.

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instagram, cinayet