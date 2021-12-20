https://tr.sputniknews.com/20211220/kiz-kulesi-manzarasi-icin-agaclarin-kesilmesine-7-yil-hapis-istemi-1051945577.html

Kız Kulesi manzarası için ağaçların kesilmesine 7 yıl hapis istemi

Kız Kulesi manzarası için ağaçların kesilmesine 7 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, evlerinin görüş açısını kapattığı için parktaki ağaçların kesilmesi talimatını veren 2 kardeş ile... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:57+0300

2021-12-20T17:57+0300

2021-12-20T17:57+0300

yaşam

ağaç

hapis

kız kulesi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kız Kulesi karşısında 17 Mart'ta testereyle kaçak ağaç kestikleri tespit edilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Üsküdar Belediye Başkanlığı 'mağdur,' 11 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.Kardeş olan sanıklar Fatma Gamze Sunar ile Mehmet Alp Sunar'ın evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi üzerindeki parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdikleri anlatılan iddianamede bunun için Özden Özdemir'den yardım istedikleri belirtildi.İddianamede, bunun üzerine Özdemir'in de diğer sanıklar Davut Çorlu, Vedat Çörekçi ve Oğuzhan Önal aracılığı ile sanık Şevki Contürk'e ulaşarak para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştığına yer verildi.Olay günü 16 Mart'ta sanık Şevki Contürk'ün yanında Muhammed Contürk, Selçuk Öztürk ve Melisa Batur ile birlikte araçla Harem Sahil yolu Caddesi'ne geldiği kaydedilen iddianamede, motorlu testere ile 3 ağacın kesildiği aktarıldı.İddianamede, ihbar üzerine kaçan sanıkların bir süre sonra yakalandıkları belirtilerek, yapılan aramada araçta 5 adet motorlu testerenin ele geçtiği kaydedildi.İddianamede, 21 Mart günü ise aynı yerde 6 ağacın daha kesildiği, kesen şahıslar ile olayı görenin olmadığı anlatılarak, bir gün sonra H.K. isimli kişinin ağaçların kesildiğini gördüğünü belirterek ihbarda bulunduğu kaydedildi.'Evimin önünü kapatıyor'Anadolu Ajansı'nın haberine göre sanıklardan Muhammed Contürk'ün alınan ifadesinde özel numaradan arandığını, telefondaki kişinin "Kız Kulesi karşısındaki parkta ağaçlar var, evimin önünü kapatıyor, 750 TL karşılığında keser misin?" şeklinde sorduğunu, kendisinin de kabul ederek ağaçları kestiğini söylediği aktarıldı.İddianamede, yapılan soruşturma neticesinde 2 farklı tarihte ağaçların kesildiğinin tespit edildiği belirtilerek, birlikte hareket eden sanıklar Şevki Contürk, Melisa Batur, Selçuk Öztürk ve Muhammed Contürk'ün para karşılığında bu işi üstlendikleri ifade edildi.Sanıklar Oğuzhan Önal, Vedat Çörekçi, Davut Çorlu ve Özden Özdemir'in de menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları kaydedilen iddianamede, sanıklar Sedat Çiçek, Fatma Gamze Sunar ile Mehmet Alp Sunar'ın ise ağaçların kesilmesi yönünde karar verip para karşılığı kesilmesini sağladıkları aktarıldı.İddianamede, bu kapsamda, 7 sanığın 'dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan, 7 yıla kadar, 4 sanığın da bu suça yardım ettikleri gerekçesiyle 7 ay 15 günden, 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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ağaç, hapis, kız kulesi