https://tr.sputniknews.com/20211220/kocaeli-belediyesi-dereye-buzdolabi-atanlara-tepki-gosterdi-kim-demis-buzdolabi-yuzemez-1051950028.html

Kocaeli Belediyesi'nden dereyi kirletenlere tepki: Kim demiş buzdolabı yüzemez?

Kocaeli Belediyesi'nden dereyi kirletenlere tepki: Kim demiş buzdolabı yüzemez?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni korumak için derelere bariyerler kurarken, derede yüzen buzdolabı da kameralara yansıdı. Dereye atılan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T20:17+0300

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türkiye

kocaeli

buzdolabı

körfez

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni korumak için denize dökülen derelere bariyerler kurdu. Bariyerlere genelde pet şişe, plastik kutular ve ağaç dalları gibi atıklar takılırken, bu kez Kilez Deresi'nde yüzen buzdolabı şaşkınlık yarattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dereye atılan buzdolabını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti. Bugün çalışma başlatan ekipler, vinç yardımı ile çıkardıkları buzdolabını geri dönüşüm alanına bıraktı. Önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından dereye atılmış buzdolabının görüntüsünü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaşarak tepki göstermişti.

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kocaeli, buzdolabı, körfez