Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211220/kopegi-aracina-baglayip-kilometrelerce-kosturdu-1051947351.html
Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T18:39+0300
2021-12-20T18:39+0300
türkiye
mersin
tarsus
köpek
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051947163_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_a79b467eb20e1ad731bda7b28606096e.jpg
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Köpeğe eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu.Tarsus Belediyesi, sosyal medyadaki görüntülerin gündem olması üzerine harekete geçti. Emniyet güçlerinin bilgi vermesi üzerine yapılan aramanın ardından Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arabanın arkasına bağlanarak metrelerce koşturulan köpeğe ulaştı.Bulunduğu ortamdan ekiplerce alınan köpek, hayvan ambulansı ile belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yorgunluktan yürümekte güçlük çeken çoban köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirilerek, tedavi altına alındı.‘Patili dostumuzun sağlık durumu iyi’Köpeğin tedavisine hemen başladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, “Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan şahsa emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor” dedi.Sürücüye para cezası ve adli işlemÖte yandan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpeği hafif ticari aracın arkasına bağlayarak ana caddede koşturan sürücünün İ.J. olduğunu saptadı. Ekipler, İ.J.'ye 1500 lira idari para cezası uygulanıp, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
türkiye
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051947163_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_384f7afbfc0ee8810903ab5395724693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mersin, tarsus, köpek, araç

Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

18:39 20.12.2021
© İHA / KIYMET GÖKÇEMersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA / KIYMET GÖKÇE
Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu.
O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Köpeğe eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu.
Tarsus Belediyesi, sosyal medyadaki görüntülerin gündem olması üzerine harekete geçti. Emniyet güçlerinin bilgi vermesi üzerine yapılan aramanın ardından Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arabanın arkasına bağlanarak metrelerce koşturulan köpeğe ulaştı.
Bulunduğu ortamdan ekiplerce alınan köpek, hayvan ambulansı ile belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yorgunluktan yürümekte güçlük çeken çoban köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirilerek, tedavi altına alındı.

‘Patili dostumuzun sağlık durumu iyi’

Köpeğin tedavisine hemen başladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, “Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan şahsa emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor” dedi.

Sürücüye para cezası ve adli işlem

Öte yandan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpeği hafif ticari aracın arkasına bağlayarak ana caddede koşturan sürücünün İ.J. olduğunu saptadı. Ekipler, İ.J.'ye 1500 lira idari para cezası uygulanıp, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:47Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
19:42Oyuncu Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi: 'Sıkıldım'
19:39Rusya, 2 Alman diplomatı sınır dışı ediyor
19:38Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Kırmızı çizgiler geçilirse Rusya güç kullanmaya hazır
19:28Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
19:23Son 24 saatte 18 bin 762 vaka tespit edildi, 176 kişi hayatını kaybetti
19:19İstanbul'da Lidya döneminde basılan ilk paralar ele geçirildi
19:17Evi toplarken bulduğu loto kuponunu tekrar kontrol eden adam, 1 milyon dolar kazandığını fark etti
19:14'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış' tartışması cinayetle sonuçlandı
19:08Dolar 18 liranın üzerini test etti
18:59Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek
18:58Su samurunu öldürenlere 12 bin lira ceza
18:55Bursa merkezli operasyonda 57 bin litre sahte içki ele geçirildi
18:48Eski Ukrayna lideri Poroşenko’ya ‘vatana ihanet’ suçlaması
18:39Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
18:34Bakan Akar: Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz
18:30Konservatuar öğrencisiyken SSPE hastalığına yakalandı: 8 yıldır gözlerini kapatamıyor
18:27Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok, Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde
18:17Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır
18:16Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 113 milyar lira verdi