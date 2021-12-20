https://tr.sputniknews.com/20211220/kopegi-aracina-baglayip-kilometrelerce-kosturdu-1051947351.html

Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:39+0300

2021-12-20T18:39+0300

2021-12-20T18:39+0300

türkiye

mersin

tarsus

köpek

araç

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Köpeğe eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu.Tarsus Belediyesi, sosyal medyadaki görüntülerin gündem olması üzerine harekete geçti. Emniyet güçlerinin bilgi vermesi üzerine yapılan aramanın ardından Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arabanın arkasına bağlanarak metrelerce koşturulan köpeğe ulaştı.Bulunduğu ortamdan ekiplerce alınan köpek, hayvan ambulansı ile belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yorgunluktan yürümekte güçlük çeken çoban köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirilerek, tedavi altına alındı.‘Patili dostumuzun sağlık durumu iyi’Köpeğin tedavisine hemen başladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, “Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan şahsa emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor” dedi.Sürücüye para cezası ve adli işlemÖte yandan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpeği hafif ticari aracın arkasına bağlayarak ana caddede koşturan sürücünün İ.J. olduğunu saptadı. Ekipler, İ.J.'ye 1500 lira idari para cezası uygulanıp, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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mersin, tarsus, köpek, araç