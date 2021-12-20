https://tr.sputniknews.com/20211220/koronaviruse-yakalanan-oyuncu-sezai-aydin-yasamini-yitirdi-1051941176.html

Koronavirüse yakalanan oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi

Koronavirüse yakalanan oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:15+0300

2021-12-20T16:15+0300

2021-12-20T16:28+0300

ölüm

yaşam

koronavirüs

sezai aydın

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Bugüne kadar çok sayıda tiyatro ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.Sezai Aydın kimdir?15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde 'Cumartesi Cumartesi' adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Usta sanatçı yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü.

https://tr.sputniknews.com/20210321/oyuncu-ayla-karaca-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1044081181.html

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ölüm, koronavirüs, sezai aydın