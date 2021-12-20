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Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip
Almanya’da yapılan bir araştırma, Kovid-19 bulaşan insanların yüzde 40'ının 'Uzun Kovid Sendromu' sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını ortaya koydu. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T19:28+0300
2021-12-20T19:30+0300
koronavirüs
almanya
aşı
vaka
semptom
kovid-19
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Almanya’da Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nce Ekim 2020 ile Haziran 2021 arasında Kovid-19 hastalığına yakalanan 10 bin 250 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 40’ı en az 6 geçtikten sonra uzun vadeli sorunlar yaşıyor.Araştırmada raporunda, yorgunluk, hafıza kaybı, baş dönmesi, korku, uyku güçlüğü ve nefes darlığı uzun vadeli sorunlar olarak ortaya konulurken, kadınların (katılanların yüzde 46'sı) erkeklerden daha sık etkilendiği belirtildi.Araştırmacılar, Kovid-19 hastalığından belirli kişilerin daha fazla etkilenip etkilenmediği, risk faktörlerinin bulunup bulunmadığı ve hangi tedavi seçeneklerinin sağlanabileceği konusunda araştırmalarını artıracaklarını belirterek, 'Uzun Kovid Sendromu​​​​​​​' konusunda daha kapsamlı verileri 2022'nin ikinci çeyreğinde elde edebileceklerini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/ispanyol-tenisci-nadal-koronaviruse-yakalandi-1051936718.html
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almanya, aşı, vaka, semptom, kovid-19

Kovid-19'a yakalanmış kişilerin yüzde 40'ı 'Uzun Kovid Sendromu'ndan muzdarip

19:28 20.12.2021 (güncellendi: 19:30 20.12.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girRusya'da kovid-19 salgını
Rusya'da kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Almanya’da yapılan bir araştırma, Kovid-19 bulaşan insanların yüzde 40'ının 'Uzun Kovid Sendromu' sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını ortaya koydu.
Almanya’da Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nce Ekim 2020 ile Haziran 2021 arasında Kovid-19 hastalığına yakalanan 10 bin 250 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 40’ı en az 6 geçtikten sonra uzun vadeli sorunlar yaşıyor.
Araştırmada raporunda, yorgunluk, hafıza kaybı, baş dönmesi, korku, uyku güçlüğü ve nefes darlığı uzun vadeli sorunlar olarak ortaya konulurken, kadınların (katılanların yüzde 46'sı) erkeklerden daha sık etkilendiği belirtildi.
Araştırmacılar, Kovid-19 hastalığından belirli kişilerin daha fazla etkilenip etkilenmediği, risk faktörlerinin bulunup bulunmadığı ve hangi tedavi seçeneklerinin sağlanabileceği konusunda araştırmalarını artıracaklarını belirterek, 'Uzun Kovid Sendromu​​​​​​​' konusunda daha kapsamlı verileri 2022'nin ikinci çeyreğinde elde edebileceklerini bildirdi.
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