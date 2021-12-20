https://tr.sputniknews.com/20211220/kremlin-usakov-ve-sullivan-moskovanin-guvenlik-garantileriyle-ilgili-tekliflerini-konustu-1051953592.html
Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T22:11+0300
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2021-12-20T22:11+0300
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kremlin
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güvenlik
diyalog
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.Peskov, "Uşakov ve Sullivan, belge taslakları halinde yayınlanan ve daha önce Amerikan tarafına sunulan Rus teklifleri bağlamında istişarelere devam etti" dedi.Görüşmenin pragmatik bir nitelik taşıdığını kaydeden Peskov, Uşakov ve Sullivan'ın istişareleri sürdürme konusunda mutabakat sağladığını ifade etti.Geçen hafta gerilimli seyreden Washington-Moskova ilişkilerine dair değerlendirmede bulunan Sullivan, "Diyaloğa hazırız. Rusya kendi endişelerini dile getirdi, biz de kendi endişelerimizi değerlendirmeyi önereceğiz" demişti.ABD'nin farklı sonuçlara hazır olduğunu dile getiren Sullivan, "Bazı alanlarda ilerleme olacak, diğerlerinde fikir ayrılıkları" diye eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/beyaz-saray-rusyayla-diyaloga-hazir-oldugumuzu-acikca-belirttik-1051881436.html
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abd, rusya, yuriy uşakov, kremlin, dmitriy peskov, jake sullivan, güvenlik, diyalog, görüşme
Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştuğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Peskov, "Uşakov ve Sullivan, belge taslakları halinde yayınlanan ve daha önce Amerikan tarafına sunulan Rus teklifleri bağlamında istişarelere devam etti" dedi.
Görüşmenin pragmatik bir nitelik taşıdığını kaydeden Peskov, Uşakov ve Sullivan'ın istişareleri sürdürme konusunda mutabakat sağladığını ifade etti.
Geçen hafta gerilimli seyreden Washington-Moskova ilişkilerine dair değerlendirmede bulunan Sullivan, "Diyaloğa hazırız. Rusya kendi endişelerini dile getirdi, biz de kendi endişelerimizi değerlendirmeyi önereceğiz" demişti.
ABD'nin farklı sonuçlara hazır olduğunu dile getiren Sullivan, "Bazı alanlarda ilerleme olacak, diğerlerinde fikir ayrılıkları" diye eklemişti.