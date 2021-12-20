https://tr.sputniknews.com/20211220/lubnan-basbakani-mikati-tarihin-en-kotu-ekonomik-krizini-yasiyoruz-1051950173.html

Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz

Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz

Lübnan Başbakanı Mikati, tarihin en kötü ekonomik krizini yaşadıklarını söyledi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

ortadoğu

lübnan

antonio guterres

ekonomik kriz

birleşmiş milletler (bm)

ekonomik

necib mikati

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin kuruluşundan bu yana en kötü ekonomik ve sosyal krize tanıklık ettiğini belirtti.Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Beyrut'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.Ülkesinin İsrail ile yaşadığı ihtilaflı deniz sınırı sorunu ve BM gözetiminde sürdürülen dolaylı müzakerelere değinen Mikati, "Kendi haklarımızı koruyarak İsrail ile devam eden sınır müzakerelerine bağlı kaldığımızı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.Mikati, Lübnan'ın kuruluşundan bu yana en kötü ekonomik ve sosyal krize tanıklık ettiğini söyledi.Ülkede bazı siyasi tarafların itirazı nedeniyle tartışmalara yol açan genel seçimlerden söz eden Başbakan Mikati, "Hükümet seçimleri zamanında herhangi bir erteleme olmadan önümüzdeki Mart'ta yapmakta kararlı" dedi.BM Genel Sekreteri Guterres de Lübnan halkının büyük zorluk çektiğini, siyasi liderlerin sorumluluklarını yerine getirme zamanı olduğunu belirtti.Guterres, Mikati'nin gerekli ekonomik reformların yapılması için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile gerekli müzakerelere bağlı kalacakları taahhüdünde bulunduğunu aktardı.Mart 2022'de yapılması planlanan genel seçimlere de değinen Guterres, "Üç başkanlıktan (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı) genel seçimlerin vaktinde yapılacağı sözünü aldım" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211211/lubnan-basbakani-mikati-secimler-vaktinde-yapilacak-1051672401.html

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ortadoğu, lübnan, antonio guterres, ekonomik kriz, birleşmiş milletler (bm), ekonomik, necib mikati