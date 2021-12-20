https://tr.sputniknews.com/20211220/magazadaki-kadinin-parasini-calip-bos-cuzdani-biraktilar-1051928827.html
Mağazadaki kadının parasını çalıp, boş cüzdanı bıraktılar
Mağazadaki kadının parasını çalıp, boş cüzdanı bıraktılar
İstanbul'da, alışveriş yapmak için mağazaya giren kadının cüzdanı, 3 hırsız tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla çaldıkları cüzdanın içindeki paraları alan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T11:50+0300
2021-12-20T11:50+0300
2021-12-20T11:50+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
hırsız
cüzdan
para
hırsızlık
mağaza
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Gaziosmanpaşa'daki bir mağazada meydana gelen olayda bankamatikten para çektikten sonra kalabalık dükkana giren Çiğdem Çoban, ürünlere bakmaya başladı. Daha sonra mağazadan çıkarak halk pazarına giren kadın, telefonunu almak için çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Çoban, hızla mağazaya dönerek, yetkili kişiye cüzdanının çalındığını söyledi. Durumdan haberdar olan mağaza müşterileri de cüzdanı aramaya başladı. Cüzdan, mağazadaki ürün sepetlerinin içinde bulundu. Hızla cüzdanını alarak kontrol eden Çoban, bankamatikten çektiği 620 lira nakit parasının çalındığını gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'Kredi kartı ve kimliği bırakmışlar'Yaşananları anlatan Çiğdem Çoban, "ATM'den para çektikten sonra bir şeyler bakmak için mağazaya girdim. Hiçbir şey almadan çıktım. Cumartesi günleri kurulan bir pazar var, oraya girdim. Telefonuma bakmak istedim. Elimi çantama götürdüğümde, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Yakındaki mağazaya döndüm ve soyulduğumu söyledim. Kamera görüntülerine baktık. 3 kadın görülüyor. Cüzdanımı çalan yanımdaydı. Daha sonra 2 kadın daha çıkıyor. İş birliği halinde oldukları görülüyor. Profesyonel bir şekilde çantamdan cüzdanı çıkarıyor. 620 liram vardı, hepsini almışlar. Kredi kartım ve kimliğimi almamışlar ama bütün parayı almışlar. Daha sonra da cüzdanı sepetin içine bırakmışlar. Kamera görüntülerine bakmadan önce de sepetin içinde cüzdanımı bulduk. Giden gitti ama birinin buna dur demesi gerekiyor. Çevredeki mağazalar, özellikle cumartesi günleri, pazar kurulduğunda çok sayıda hırsızlık olduğunu söylediler. Bunlar bir çete. Bu çetenin yakalanmasını istiyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/esnafin-kaldirima-koydugu-saksi-calindi-1051928122.html
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istanbul, gaziosmanpaşa, hırsız, cüzdan, para, hırsızlık, mağaza
Mağazadaki kadının parasını çalıp, boş cüzdanı bıraktılar
İstanbul'da, alışveriş yapmak için mağazaya giren kadının cüzdanı, 3 hırsız tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla çaldıkları cüzdanın içindeki paraları alan şüpheliler, boş cüzdanı ise mağazadaki sepetlerin içine bıraktı.
Gaziosmanpaşa'daki bir mağazada meydana gelen olayda bankamatikten para çektikten sonra kalabalık dükkana giren Çiğdem Çoban, ürünlere bakmaya başladı.
Daha sonra mağazadan çıkarak halk pazarına giren kadın, telefonunu almak için çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Çoban, hızla mağazaya dönerek, yetkili kişiye cüzdanının çalındığını söyledi. Durumdan haberdar olan mağaza müşterileri de cüzdanı aramaya başladı. Cüzdan, mağazadaki ürün sepetlerinin içinde bulundu. Hızla cüzdanını alarak kontrol eden Çoban, bankamatikten çektiği 620 lira nakit parasının çalındığını gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Kredi kartı ve kimliği bırakmışlar'
Yaşananları anlatan Çiğdem Çoban, "ATM'den para çektikten sonra bir şeyler bakmak için mağazaya girdim. Hiçbir şey almadan çıktım. Cumartesi günleri kurulan bir pazar var, oraya girdim. Telefonuma bakmak istedim. Elimi çantama götürdüğümde, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Yakındaki mağazaya döndüm ve soyulduğumu söyledim. Kamera görüntülerine baktık. 3 kadın görülüyor. Cüzdanımı çalan yanımdaydı. Daha sonra 2 kadın daha çıkıyor. İş birliği halinde oldukları görülüyor. Profesyonel bir şekilde çantamdan cüzdanı çıkarıyor. 620 liram vardı, hepsini almışlar. Kredi kartım ve kimliğimi almamışlar ama bütün parayı almışlar. Daha sonra da cüzdanı sepetin içine bırakmışlar. Kamera görüntülerine bakmadan önce de sepetin içinde cüzdanımı bulduk. Giden gitti ama birinin buna dur demesi gerekiyor. Çevredeki mağazalar, özellikle cumartesi günleri, pazar kurulduğunda çok sayıda hırsızlık olduğunu söylediler. Bunlar bir çete. Bu çetenin yakalanmasını istiyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın" dedi.