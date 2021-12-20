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https://tr.sputniknews.com/20211220/mecidiyekoy-mahmutbey-metro-hatti-acildi-1051923314.html
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T08:31+0300
2021-12-20T08:31+0300
2021-12-20T08:30+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
mahmutbey
mecidiyeköy mahmutbey metro hattı
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M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.Yeni açılan metro duraklarıMecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.Duraklar şu şekilde olacak;
türkiye
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, mahmutbey, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor. Yeni açılan metro durakları
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları,
toplam 15 lokasyondan geçecek. Duraklar şu şekilde olacak;
Veysel Karani-Akşemsettin