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https://tr.sputniknews.com/20211220/mecidiyekoy-mahmutbey-metro-hatti-acildi-1051923314.html
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T08:31+0300
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türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
mahmutbey
mecidiyeköy mahmutbey metro hattı
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M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.Yeni açılan metro duraklarıMecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.Duraklar şu şekilde olacak;
türkiye
mahmutbey
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, mahmutbey, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı

08:31 20.12.2021
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu İstanbul-metro
İstanbul-metro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Fotoğraf : Twitter @ Ekrem İmamoğlu
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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açıldı!M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı seferlerine başladı.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bugün 06.00 itibarıyla işletmeye açıldı. Seferler Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılıyor.

Yeni açılan metro durakları

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.
Duraklar şu şekilde olacak;
Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
KORONAVİRÜS
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