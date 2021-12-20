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https://tr.sputniknews.com/20211220/mersinde-balkon-kapisiyla-cam-arasina-sikisan-atmaca-itfaiye-ekiplerince-kurtarildi-1051945128.html
Mersin'de balkon kapısıyla cam arasına sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mersin'de balkon kapısıyla cam arasına sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mersin'de bir apartmanın 11'inci katında balkon kapısı ile camı arasında sıkışan atmacayı itfaiye ekipleri kurtardı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:40+0300
2021-12-20T17:40+0300
2021-12-20T17:43+0300
yaşam
mersin
balkon
atmaca
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Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde bir apartmanın 11'inci katında oturan Zatullah Tekiş, evinin balkon kapısı ile camı arasında atmaca kuşunun sıkıştığını fark etti. Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kuşu çıkarmaya çalışan Tekiş, girişimlerinde başarısız olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bir süre uğraştığı kuş, sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı, kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.
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Mersin'de balkon kapısıyla cam arasına sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı 17:40 20.12.2021 (güncellendi: 17:43 20.12.2021)
Mersin'de bir apartmanın 11'inci katında balkon kapısı ile camı arasında sıkışan atmacayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde bir apartmanın 11'inci katında oturan
Zatullah Tekiş, evinin balkon kapısı ile camı arasında atmaca kuşunun sıkıştığını fark etti.
Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kuşu çıkarmaya çalışan Tekiş, girişimlerinde başarısız olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin bir süre uğraştığı kuş, sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı, kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.