https://tr.sputniknews.com/20211220/meteoroloji-5-gunluk-hava-tahminini-acikladi-carsamba-gunu-sicaklik-sifir-dereceye-kadar-dusecek-1051922409.html

Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek

Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek

Meteoroloji çarşamba günü sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Yurdun bazı illerinde etkili olan kar yağışı ise etkisini artırmaya devam edecek. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T06:54+0300

2021-12-20T06:54+0300

2021-12-20T06:52+0300

yaşam

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

meteoroloji

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İstanbul'a mevsimin ilk karı geçen hafta perşembe günü düştü. Kar, Trakya'dan geldi. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da etkili oldu. Uyarılara göre İstanbul'da hava daha da soğuyacak. Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.MarmaraÇok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE -2°C, 9°CÇok bulutluİSTANBUL 2°C, 8°CÇok bulutluKIRKLARELİ -2°C, 7°CÇok bulutluKOCAELİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurluEgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı, Denizli çevrelerinin hafif yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -2°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlıİZMİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluAkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevreleri, Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ADANA 10°C, 13°CÇok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ANTALYA 7°C, 15°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 8°C, 10°CÇok bulutlu ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 1°C, 7°CÇok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlıESKİŞEHİR -1°C, 3°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıKONYA -2°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıYOZGAT -3°C, 2°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.BOLU 0°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE 3°C, 7°CÇok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -1°C, 4°CÇok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK 4°C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ÇORUM -1°C, 3°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıSAMSUN 6°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 2°C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmurlu, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM -2°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS -3°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 4°CÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.VAN 0°C, 5°CÇok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıGüneydoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlıGAZİANTEP 4°C, 7°CÇok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 5°CÇok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.ŞANLIURFA 5°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji