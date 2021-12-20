Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211220/meteoroloji-5-gunluk-hava-tahminini-acikladi-carsamba-gunu-sicaklik-sifir-dereceye-kadar-dusecek-1051922409.html
Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek
Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek
Meteoroloji çarşamba günü sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Yurdun bazı illerinde etkili olan kar yağışı ise etkisini artırmaya devam edecek. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T06:54+0300
2021-12-20T06:52+0300
yaşam
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
meteoroloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd45455ce186ea03400e06753c438578.jpg
İstanbul'a mevsimin ilk karı geçen hafta perşembe günü düştü. Kar, Trakya'dan geldi. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da etkili oldu. Uyarılara göre İstanbul'da hava daha da soğuyacak. Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.MarmaraÇok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE -2°C, 9°CÇok bulutluİSTANBUL 2°C, 8°CÇok bulutluKIRKLARELİ -2°C, 7°CÇok bulutluKOCAELİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurluEgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı, Denizli çevrelerinin hafif yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -2°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ 3°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlıİZMİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluAkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevreleri, Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ADANA 10°C, 13°CÇok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ANTALYA 7°C, 15°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 8°C, 10°CÇok bulutlu ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 1°C, 7°CÇok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlıESKİŞEHİR -1°C, 3°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıKONYA -2°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıYOZGAT -3°C, 2°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.BOLU 0°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE 3°C, 7°CÇok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -1°C, 4°CÇok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK 4°C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ÇORUM -1°C, 3°CÇok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlıSAMSUN 6°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 2°C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmurlu, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM -2°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS -3°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 4°CÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.VAN 0°C, 5°CÇok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıGüneydoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlıGAZİANTEP 4°C, 7°CÇok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 5°CÇok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.ŞANLIURFA 5°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131198_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7dcb1fb9c7f44b9cdf10b57b73622e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, meteoroloji

Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek

06:54 20.12.2021
© İHAşimşek, sağanak, yağış
şimşek, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
Abone ol
Meteoroloji çarşamba günü sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Yurdun bazı illerinde etkili olan kar yağışı ise etkisini artırmaya devam edecek.
İstanbul'a mevsimin ilk karı geçen hafta perşembe günü düştü. Kar, Trakya'dan geldi. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da etkili oldu. Uyarılara göre İstanbul'da hava daha da soğuyacak. Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.

Marmara

Çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 8°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 7°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı, Denizli çevrelerinin hafif yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevreleri, Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA 7°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 7°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
YOZGAT -3°C, 2°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 7°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇORUM -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 2°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmurlu, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt'in yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C
Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:08Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması
06:54Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Çarşamba günü sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek
06:38Vitor Pereira: Ne dendiğini umursamıyorum, Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum
06:25Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı
05:48Pakistan'dan 'harekete geçilmezse Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir' uyarısı
05:21Rusya Dışişleri Bakanlığı: ‘Açık kapı’ politikası NATO’nun çıkarlarına ters
05:07Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Ben de yaptım, ateş açtım
04:57Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi
04:28Batı medyası: ABD, Rusya’yla olası savaşa kaygısızca yaklaşıyor
04:12Hindistan'da Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü
03:37Edirne'de Uluslararası 3'ncü Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin'in konseriyle sona erdi
03:22İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 göçmen yakalandı
03:09Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı
02:46Fatih Terim: Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla
02:28Kahramanmaraş'taki fabrika yangını kontrol altına alındı
02:11Teksas eyaleti, ABD federal hükümetinden bağımsız olarak Meksika sınırına duvar inşa ediyor
02:09Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
01:56Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı
01:35Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi
01:18Bakan Koca açıkladı: 'Yeni deliller üzerine yakalanarak, gözaltına alındı'