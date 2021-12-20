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https://tr.sputniknews.com/20211220/mimarlar-odasi-mahkeme-aoc-alanina-dair-plan-degisikliklerini-iptal-etti-1051942630.html
Mimarlar Odası: Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti
Mimarlar Odası: Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi; Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yer alan ve TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik alana ilişkin plan... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:59+0300
2021-12-20T16:59+0300
türkiye
tmmob
atatürk orman çiftliği (aoç)
teba vakfı
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Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi; AOÇ arazisinde yer alan ve TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik alanla ilgili mahkeme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mahkemenin plan değişikliği kararını iptal ettiğinin belirtildiği açıklama, şöyle:“Yargı, TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ mücadelesinde bir kazanım daha elde etti. Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Etimesgut Erler’deki Medipol’ün kurucu vakfı TEBA’ya tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği alanına ilişkin Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi 648, 469, 665, 668, 2795, 2796 parseller ile bir kısım tescil harici alanlara ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti. Haklılığımızın yargı nezdinde tescil edilmesi hakkımızda soruşturmalar da açılsa sürgünlerde verilse mücadele azmimizi çoğaltıyor.”'AOÇ mücadelesi ve kamu yararı adına sevindirici'ANKA'ya konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise kararı şu açıklama ile değerlendirdi:“Medipol'ün kurucu vakfı TEBA Vakfı’na irtifa hakkı verilen alan, 1. Derece Doğa ve tarihi Sit alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı tasarrufunda, ağaçlandırılarak hatıra ormanı haline getirilmiştir. Tamamen TEBA vakfına tahsis edilmesi amacıyla AOÇ alanları içerisinde olan 555 bin metrekare alan, adım adım kopartılarak, kamusal kullanımdan ticari kullanıma geçirilmiş özelleştirilmiştir. Bu uygulama bütünü bozan AOÇ'nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel, parçacıl bir işlemdir. AOÇ alanları özelleştirilemez. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci yargıya taşımıştık. Bilirkişiler, alanın AOÇ olduğunu inkar edenlere gereken cevabı vermiş, mahkemeye ‘Medipol'e tahsis edilen alan AOÇ alanıdır, yapılaşmaya konu değildir. Telafisi imkansız zararlar verilmeden söz konusu imar uygulaması iptal edilmelidir’ diyerek görüş sunmuşlardı. Ankara 7. İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunu esas alarak söz konusu planları iptal etti. Bu karar AOÇ mücadelesi ve kamu yararı adına sevindiricidir. Haklılığımızın yargı nezdinde tescil edilmesi hakkımızda soruşturmalarda açılsa sürgünlerde verilse mücadele azmimizi çoğaltmaktadırSağlık Bakanı’nın hastanesinin vakfına AOÇ toprakları peşkeş çekilmek istenmiş bu amaçla plan değişiklikleri yapılmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına ve AOÇ topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yargı açtığımız dava sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği’nin vakıflar aracığıyla kanunsuzca talan edilmesine izin vermemiştir. AOÇ’yi talan eden Cumhuriyeti talan eder. Cumhuriyet değerlerini ve AOÇ’yi korumaya devam edeceğiz.”
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tmmob, atatürk orman çiftliği (aoç), teba vakfı

Mimarlar Odası: Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti

16:59 20.12.2021
© Fotoğraf : DHAAtatürk Orman Çiftliği
Atatürk Orman Çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi; Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yer alan ve TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik alana ilişkin plan değişikliklerinin mahkeme kararı ile iptal edildiğini açıkladı.
Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi; AOÇ arazisinde yer alan ve TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik alanla ilgili mahkeme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Mahkemenin plan değişikliği kararını iptal ettiğinin belirtildiği açıklama, şöyle:
“Yargı, TEBA Vakfı’na tahsis edilen 555 bin metrekarelik AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ mücadelesinde bir kazanım daha elde etti. Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Etimesgut Erler’deki Medipol’ün kurucu vakfı TEBA’ya tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği alanına ilişkin Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi 648, 469, 665, 668, 2795, 2796 parseller ile bir kısım tescil harici alanlara ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti. Haklılığımızın yargı nezdinde tescil edilmesi hakkımızda soruşturmalar da açılsa sürgünlerde verilse mücadele azmimizi çoğaltıyor.”

'AOÇ mücadelesi ve kamu yararı adına sevindirici'

ANKA'ya konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise kararı şu açıklama ile değerlendirdi:
“Medipol'ün kurucu vakfı TEBA Vakfı’na irtifa hakkı verilen alan, 1. Derece Doğa ve tarihi Sit alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı tasarrufunda, ağaçlandırılarak hatıra ormanı haline getirilmiştir. Tamamen TEBA vakfına tahsis edilmesi amacıyla AOÇ alanları içerisinde olan 555 bin metrekare alan, adım adım kopartılarak, kamusal kullanımdan ticari kullanıma geçirilmiş özelleştirilmiştir. Bu uygulama bütünü bozan AOÇ'nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel, parçacıl bir işlemdir. AOÇ alanları özelleştirilemez. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci yargıya taşımıştık. Bilirkişiler, alanın AOÇ olduğunu inkar edenlere gereken cevabı vermiş, mahkemeye ‘Medipol'e tahsis edilen alan AOÇ alanıdır, yapılaşmaya konu değildir. Telafisi imkansız zararlar verilmeden söz konusu imar uygulaması iptal edilmelidir’ diyerek görüş sunmuşlardı. Ankara 7. İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunu esas alarak söz konusu planları iptal etti. Bu karar AOÇ mücadelesi ve kamu yararı adına sevindiricidir. Haklılığımızın yargı nezdinde tescil edilmesi hakkımızda soruşturmalarda açılsa sürgünlerde verilse mücadele azmimizi çoğaltmaktadır
Sağlık Bakanı’nın hastanesinin vakfına AOÇ toprakları peşkeş çekilmek istenmiş bu amaçla plan değişiklikleri yapılmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına ve AOÇ topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yargı açtığımız dava sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği’nin vakıflar aracığıyla kanunsuzca talan edilmesine izin vermemiştir. AOÇ’yi talan eden Cumhuriyeti talan eder. Cumhuriyet değerlerini ve AOÇ’yi korumaya devam edeceğiz.”
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