https://tr.sputniknews.com/20211220/moderna-hatirlatma-dozu-omicron-varyantina-karsi-antikor-seviyesini-37-kat-yukseltiyor-1051944865.html

Moderna: Hatırlatma dozu, Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat yükseltiyor

Moderna: Hatırlatma dozu, Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat yükseltiyor

Moderna, ön bulgularda üçüncü doz aşıyı ilk iki dozun yarısı kadar uyguladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:28+0300

2021-12-20T17:28+0300

2021-12-20T17:28+0300

koronavirüs

aşı

antikor

moderna

omicron

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Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren Moderna, ilk iki dozun yarısı olarak uygulanan hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat artırdığını duyurdu. Moderna’nın Baş Tıbbi Yöneticisi Paul Burton “Tatil sezonuna girerken hatırlatıcı dozla oluşan antikorlar iyi seviyede bir koruma sağlayacaktır” dedi.Moderna’nın elinde henüz klinik veri olmadığını söyleyen Burton “Bugün ortaya çıkan ön bulgular, oldukça güven verici” dedi.Moderna, ön bulgularda üçüncü doz aşıyı ilk iki dozun yarısı kadar uyguladı.

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aşı, antikor, moderna, omicron