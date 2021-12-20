https://tr.sputniknews.com/20211220/muhabire-tokat-atan-haberturk-yazari-muharrem-sarikaya-istifa-etti-1051932627.html

Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya istifa etti

Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya istifa etti

Yaptığı bir röportaj sırasında muhabire tokat atan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağında olan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T13:02+0300

2021-12-20T13:02+0300

2021-12-20T13:34+0300

türkiye

iha

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istifa

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Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya, görevini bıraktığını açıkladı. Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım. Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim. İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. Sarıkaya, Ciner Medya Grubu Habertürk'te 2009'dan beri Ankara Temsilciliği görevini yürütüyordu. Ne olmuştu? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada gazeteci Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada tokat attı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Sarıkaya'ya tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı. Tüm bunların ardından Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…” dedi.Konu ile ilgili dün Habertürk’ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" dedi. 'Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması, dava açacağım'Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı. Demir şunları söyledi:"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması."Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, "Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım" diye devam etti.

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