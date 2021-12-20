NI: Avrupa’da kimse Ukrayna’yı koruyamayacak

Ramon Marks imzalı yazıda, “NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’yı başarılı bir şekilde savunmak için gerçek askeri imkanları yok. Avrupa’nın bu yolu takip edecek ne gücü ne de arzusu var” ifadesini kullandı.Avrupalı politikacılara, Soğuk Savaş sırasında Finlandiya ve Avusturya’nın tarafsızlığının oluşturulması gibi başarılı diplomatik projeleri hatırlamayı teklif eden Marks’ın görüşüne göre, aynı yaklaşım potansiyel olarak Ukrayna’daki krizin çözümü için de kullanılabilir.Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna’nın, her bir tarafın çıkarlarını dikkate alması gerektiğinin altı çizilen yazıda, Batı’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırganlığın tecelli etmesi durumunda, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar anımsatması gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ihtimal dışı tutulması gerektiğini kaydeden Marks, AB’nin Kırım’ı tanıyarak itibarını kurtarmanın bir yolunu bulması, Donbass’a da “yeniden barış ve refahı getirilmesi” gerektiğini yazdı.
The National Interest, NATO’nun Avrupalı üyelerinin Ukrayna’ya askeri koruma sağlayamayacağından Batı’nın Ukrayna’daki istikrarı yeniden sağlamak için daha diplomatik bir yaklaşım düşünmesi gerektiğini belirtti.
Ramon Marks imzalı yazıda, “NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’yı başarılı bir şekilde savunmak için gerçek askeri imkanları yok. Avrupa’nın bu yolu takip edecek ne gücü ne de arzusu var” ifadesini kullandı.
Avrupalı politikacılara, Soğuk Savaş sırasında Finlandiya ve Avusturya’nın tarafsızlığının oluşturulması gibi başarılı diplomatik projeleri hatırlamayı teklif eden Marks’ın görüşüne göre, aynı yaklaşım potansiyel olarak Ukrayna’daki krizin çözümü için de kullanılabilir.
Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna’nın, her bir tarafın çıkarlarını dikkate alması gerektiğinin altı çizilen yazıda, Batı’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırganlığın tecelli etmesi durumunda, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar anımsatması gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ihtimal dışı tutulması gerektiğini kaydeden Marks, AB’nin Kırım’ı tanıyarak itibarını kurtarmanın bir yolunu bulması, Donbass’a da “yeniden barış ve refahı getirilmesi” gerektiğini yazdı.