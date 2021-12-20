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https://tr.sputniknews.com/20211220/obez-kopek-30-kilo-vermeyi-basardi-1051930561.html
Obez köpek 30 kilo vermeyi başardı
Obez köpek 30 kilo vermeyi başardı
Ankara’da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan ‘Golden Retriever’ cinsi köpek ‘Paşa’, 30 kilo... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:18+0300
2021-12-20T12:16+0300
yaşam
obezite
köpek
tedavi
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Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi’nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 6 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi’nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan ‘Golden Retriever’ cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, ‘Paşa’ ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa’yı, 3 yıl önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.Her gün koşu bandında yürüdüTiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa’ya, her gün koşu bandı ve engelli parkurunda yürüme egzersizleri yaptırıldı. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılan Paşa; fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 55 kilodan 24 kiloya kadar düştü.'Şimdi daha iyi durumda'Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa’da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, “Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Bu süre zarfında çok iyi yol kat ettik. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk. Paşa şanslı bir köpek. Sahibi olduğu için durumu fark edip kliniğe getirebildi. Sokakta yaşayıp da bu duruma gelip yaşam kalitesi çok düşük şekilde hayatını kaybeden köpekler de var. Hayvanların kilolu olması insanların hoşuna gidiyor. Bunu insanlardaki obezite gibi bir rahatsızlık olarak görmüyorlar. Şirin buluyorlar. Buraya gelen hasta sahiplerine obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu biz anlatıyoruz. Paşa’da geldiği güne göre şimdi daha iyi durumda” dedi.
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obezite, köpek, tedavi

Obez köpek 30 kilo vermeyi başardı

12:18 20.12.2021
© DHAObez köpek 30 kilo vermeyi başardı
Obez köpek 30 kilo vermeyi başardı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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Ankara’da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan ‘Golden Retriever’ cinsi köpek ‘Paşa’, 30 kilo verdi.
Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi’nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 6 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi’nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan ‘Golden Retriever’ cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, ‘Paşa’ ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa’yı, 3 yıl önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Her gün koşu bandında yürüdü

Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa’ya, her gün koşu bandı ve engelli parkurunda yürüme egzersizleri yaptırıldı. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılan Paşa; fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 55 kilodan 24 kiloya kadar düştü.

'Şimdi daha iyi durumda'

Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa’da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, “Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Bu süre zarfında çok iyi yol kat ettik. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk. Paşa şanslı bir köpek. Sahibi olduğu için durumu fark edip kliniğe getirebildi. Sokakta yaşayıp da bu duruma gelip yaşam kalitesi çok düşük şekilde hayatını kaybeden köpekler de var. Hayvanların kilolu olması insanların hoşuna gidiyor. Bunu insanlardaki obezite gibi bir rahatsızlık olarak görmüyorlar. Şirin buluyorlar. Buraya gelen hasta sahiplerine obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu biz anlatıyoruz. Paşa’da geldiği güne göre şimdi daha iyi durumda” dedi.
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