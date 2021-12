Öğrenci protestosunda Iğdır modeli: Üniversiteli sokağa indi, devlet çözüm üretti

https://tr.sputniknews.com/20211220/ogrenci-protestosunda-igdir-modeli-universiteli-sokaga-indi-devlet-cozum-uretti-1051952847.html

Iğdır'da protesto düzenleyen üniversite öğrencilerinden biri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı. Kimliğinin açıklanmasını... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

Servis ücretlerinin 3.5 liradan 6 liraya çıkarılmasını protesto için “Vali gelsin” diye bağırarak geceyarısı sokağa dökülen Iğdır Üniversitesi öğrencileri, gece 03:00’te yanlarına gelen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile buluştu. Sorunlar anlatıldı, diyalogla çözüm arandı. O geceyi ve Iğdır’da öğrenci olarak yaşamanın zorluklarını bir öğrenci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.İsmini vermeden konuşan öğrencinin anlattıklarından bazı satır başları şöyle:'Mütevazı yaşam sefil yaşam değildir'"2018’de servis ücretleri 2.50 liraydı. Servisçiler “Benzine gelen zamlardan dolayı zam yapmak zorundayız. Bundan sonra gidiş dönüş 12 lira” dediler. Iğdır’da 10 km’lik yola bu kadar ücret çok fazla. 650 lira burs alıyoruz. Bize verilen burs parası zaten yola ve yurda gidiyor. Bu parayla bir öğrencinin hayatta kalması mümkün değil. Yemeğimiz, yolumuz hepsi ayrı bir para. Okulumuzdaki akademisyenler, “Siz kiriz dönemine denk geldiniz o yüzden mütevazı bir hayat yaşayıp çok fazla aktif olmamanız lazım” diyorlar. Mütevazi yaşam sefil yaşam demek değildir. Biz servise günde 12 lira verirsek elimize başka para kalmıyor.'Ailemiz para gönderirse aç kalırlar'Ailelerimiz bize para yollarlarsa kendileri aç kalırlar. Para istemediğim halde ailem kendilerinden kısıp gönderdiklerini bildiğim için vicdan muhasebesi yapıyorum. Bizim ailede 5 öğrenci var. Bu ekonomide ailem nasıl yetişsin? Günlük 12 lira yol parası verirsek biz okuyamayız. Biz buraya okumaya geldik ama bu koşullarda okuyamayabiliriz. Bizlere gelecek vaadediyorsunuz ancak okumamız için bize kolaylık sağlamıyorlar, koşulları daha da zorlaştırıyorlar. Bizlerin üniversite hayatı hem pandemiyle geçti, hem de ekonomik krize denk geldi. Servis şoförlerine neden günlük 12 lira dediğimiz zaman, “o zaman okumayın gidin evinizde oturun, çeyiz hazırlayın okula gelmeyin” diyorlar.'Provokasyon değil hak arayan öğrenci'Sesimizi duyurabilmek için gecenin bir yarısı her kesimden öğrenciyle öfkeyle sokağa döküldük. Bizler daha öncede bu sorunu dile getirdik ve sonuç alamadık sesimizi bu şekilde duyurmaya karar verdik. Erkek yurdundaki arkadaşlarımız dışarıya çıkınca bizler de aşağıya inip onlara destek verdik. Polisler yolumuzu kestiler, ‘’yürüyerek elinize ne geçecek, bu bir provokasyondur, provokasyonlara gelmeyin’’ dedi. Ortada provokasyon benzeri bir şey yok haklı olan ve haklarını arayan öğrenciler var.Vali bey geldi derdimizi anlatmaya çalıştık. Bize “Gelin dediniz, geldik. Fiyat artış talebinde bulundular ama kesinlikle kabul etmedik, fiyatlarımız 2.50 lira” dedi. O geldikten sonra olumlu bir hava oldu. Bizi konferans salonuna topladıklarında saat 02:00’yi geçmişti. Vali ile konuştuk dertlerimizi anlattık o da dinledi. Bize, “Biz sizin emrinizdeyiz. Benim var olduğum her şey sahip olduğum her şey bu milletin, bu devletindir” dedi."

