https://tr.sputniknews.com/20211220/olumlere-neden-olan-sahte-ickinin-2-imalathaneden-yayildigi-belirlendi-1051939127.html

Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi

Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi

Sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümleri mercek altına alan KOM birimleri, ülke genelinde meydana gelen vakaların kaynağının, İstanbul ve İzmir'deki 2... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T15:27+0300

2021-12-20T15:27+0300

2021-12-20T15:27+0300

türkiye

operasyon

polis

sahte içki

alkol

alkol satışı

üretim

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

metil alkol

seri üretim

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, ölümlere neden olan sahte içkilerin üretildiği 2 yasa dışı imalathaneyi belirledi ve bu içkileri internet ve telefonla sipariş verenlere ulaşabilmek için harekete geçti.Yılbaşı öncesinde artan içki talebini fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı tabir edilen yerlerde insan sağlığını hiçe sayan yöntemlerle sahte içki üreten şüpheli ve suç gruplarını takibe alan KOM birimleri, geçen hafta düzenledikleri Zehir-1'in ardından sabah saatlerinde Zehir-2 operasyonunu düzenledi.Operasyonlarla bir taraftan sahte içkinin satışını engellemeyen çalışan KOM birimleri, buna bağlı ölüm vakalarını da mercek altına aldı.KOM birimleri, İstanbul ve İzmir'de 2 yasa dışı imalathanede ölümlere neden olan içkilerin üretildiğini belirledi.Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.Operasyonlarda, 6 bin litre etil alkol, 5 bin etiket ve 2 bin şişe aroma ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/emniyet-mudurune-kripto-saadet-zinciri-gozaltisi-1051750523.html

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operasyon, polis, sahte içki, alkol, alkol satışı, üretim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), metil alkol, seri üretim