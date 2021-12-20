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https://tr.sputniknews.com/20211220/ormanda-yiyecek-bulamayan-tilki-yol-kesip-yiyecek-istiyor-1051932825.html
Ormanda yiyecek bulamayan tilki yol kesip, yiyecek istiyor
Ormanda yiyecek bulamayan tilki yol kesip, yiyecek istiyor
Kırklareli'nde havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan tilki, yoldan geçen arabalardan yiyecek alıyor. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T13:06+0300
2021-12-20T13:06+0300
2021-12-20T13:10+0300
yaşam
kırklareli
tilki
köy
sokak hayvanları
hayvan
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Kırklareli'nde Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde bir tilki, ormanda yiyecek bulamayınca, köylülerin geçtiği yolda beklemeye başladı.Arabaların önüne geçerek yiyecek bekleyen tilkiyi fark eden köylüler onu beslemeye başladı.Köylüler tilkiye 'Paşa' ismini verdi.Tilkiye
https://tr.sputniknews.com/20211212/trafik-kazasinda-felc-kalan-tilkiye-yurutec-takildi-1051692143.html
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kırklareli, tilki, köy, sokak hayvanları, hayvan
Ormanda yiyecek bulamayan tilki yol kesip, yiyecek istiyor 13:06 20.12.2021 (güncellendi: 13:10 20.12.2021)
Kırklareli'nde havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan tilki, yoldan geçen arabalardan yiyecek alıyor.
Kırklareli'nde Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde bir
tilki, ormanda yiyecek bulamayınca, köylülerin geçtiği yolda beklemeye başladı.
Arabaların önüne geçerek yiyecek bekleyen
tilkiyi fark eden köylüler onu beslemeye başladı.
Köylüler tilkiye '
Paşa' ismini verdi.