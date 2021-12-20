https://tr.sputniknews.com/20211220/orumcek-adam-eve-donus-yoktan-rekor-acilis-1051924768.html
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok', Türkiye'deki vizyonunun ilk gününde 296 bin 623 kişi tarafından izlendi. Film, pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T09:26+0300
2021-12-20T09:26+0300
2021-12-20T09:29+0300
yaşam
sinema
benedict cumberbatch
warner bros
örümcek adam
spider man
tom holland
koronavirüs
zendaya
örümcek adam: eve dönüş yok
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Türkiye’de vizyona girdiği 17 Aralık Cuma günü 296 bin 623 kişi tarafından izlenen 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların en yüksek yabancı film açılış rekorunu kırdı.Duvar'ın aktardığına göre Warner Bros. Türkiye ve Box Office Türkiye tarafından 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’tan olağanüstü güzel bir başlangıç' başlığıyla duyurulan habere göre, film pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekora koştu. Film, kimliği açığa çıkan Örümcek Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"un yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor.
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sinema, benedict cumberbatch, warner bros, örümcek adam, spider man, tom holland, koronavirüs, zendaya, örümcek adam: eve dönüş yok
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
09:26 20.12.2021 (güncellendi: 09:29 20.12.2021)
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok', Türkiye'deki vizyonunun ilk gününde 296 bin 623 kişi tarafından izlendi. Film, pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekor kırdı.
Türkiye’de vizyona girdiği 17 Aralık Cuma günü 296 bin 623 kişi tarafından izlenen 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların en yüksek yabancı film açılış rekorunu kırdı.
Duvar'ın aktardığına göre Warner Bros. Türkiye ve Box Office Türkiye tarafından 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’tan olağanüstü güzel bir başlangıç' başlığıyla duyurulan habere göre, film pandemi döneminin ilk gün rakamları arasında rekora koştu.
Film, kimliği açığa çıkan Örümcek Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"un yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor.