https://tr.sputniknews.com/20211220/oyuncu-hakan-yilmazdan-hulya-avsara-simit-gondermesi-sikildim-1051949107.html

Oyuncu Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi: 'Sıkıldım'

Oyuncu Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi: 'Sıkıldım'

Hülya Avşar'ın ekonomik gelişmelerle ilgili "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" şeklindeki sözlerine oyuncu Hakan Yılmaz'dan bir gönderme... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T19:42+0300

2021-12-20T19:42+0300

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türkiye

şarkı

hülya avşar

simit

hakan yılmaz

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Hülya Avşar'ın son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" yanıtını verdi.Avşar’ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.Oyuncu Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a yanıt verdi. Yılmaz paylaşımında simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.

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şarkı, hülya avşar, simit, hakan yılmaz