Oyuncu Hakan Yılmaz'dan Hülya Avşar'a simit göndermesi: 'Sıkıldım'

Hülya Avşar'ın son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" yanıtını verdi.Avşar’ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.Oyuncu Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a yanıt verdi. Yılmaz paylaşımında simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.
Hülya Avşar'ın ekonomik gelişmelerle ilgili "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" şeklindeki sözlerine oyuncu Hakan Yılmaz'dan bir gönderme geldi. Yılmaz, Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısıyla simit yedi.
Hülya Avşar'ın son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya "Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız" yanıtını verdi.
Avşar’ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Hakan Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hülya Avşar'a yanıt verdi. Yılmaz paylaşımında simit yerken Hülya Avşar'ın "Sıkıldım" şarkısını kullandı.